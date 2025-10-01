PP y Vox rechaza la petición del PSPV de reprobar a Camarero por su “abandono” del Cecopi el 29O

El PSPV critica las “lagunas temporales intencionadas” de la vicepresidenta y Compromís augura que ni Mazón ni ella podrán “huir del juzgado”

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts rechazará con los votos de PP y Vox reprobar a la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, por “abandonar” el Cecopi en la tarde de la dana para irse a entregar unos premios y por “dejar abandonados a su suerte” a los 37 usuarios del servicio de teleasistencia que fallecieron ahogados durante esa jornada, como pedía el PSPV.

La propuesta de los socialistas, que se votará en la sesión de este jueves, exige reprobar a Camarero (PP) por estos hechos y que la también portavoz del Consell asuma su “responsabilidad política" y presente su "inmediata dimisión”, así como que la Generalitat traslade a la jueza de la dana toda la información sobre los 37 fallecidos del sistema de teleasistencia.

Durante el debate, al que no ha asistido ni la vicepresidenta ni ningún miembro del Consell, la diputada del PSPV Rosa Peris ha denunciado que “el relato de la dana de Camarero y Carlos Mazón [‘president’ de la Generalitat] está lleno de lagunas temporales intencionadas y de decisiones trágicas”. Entre ellas ha subrayado que Camarero se conectó al Cecopi “a las 17 horas” del 29 de octubre “y se desconectó a las 17.40 para irse a una entrega de premios, y hemos tenido que tardar 11 meses para saberlo”.

“¿En qué cabeza cabe que una vicepresidenta, cuando está debatiéndose evacuar muchísimos pueblos por la ruptura de una presa, abandone el Cecopi para irse a entregar a unos premios cuando tenía toda la información?”, se ha preguntado, para reprochar la justificación de Camarero de que “era una mera espectadora del Cecopi y no tenía competencias”.

Además, ha recalcado que “cuando se fue a entregar unos premios” ya había pueblos completamente inundados como Chiva o Utiel y los de l’Horta Sud empezaban a estarlo “con cientos de fallecidos”.

"ABANDONADOS A SU SUERTE"

La socialista también ha acusado a Camarero de dejar “abandonados a su suerte” a los usuarios del servicio de teleasistencia, de los que fallecieron 37 según trascendió recientemente mediante una respuesta parlamentaria de la Conselleria.

“Son los grandes olvidados (...) Murieron ahogados a un botón que nadie hizo sonar”, ha lamentado, y ha criticado que la consellera diga que este servicio no es de emergencias cuando “en otras comunidades como Andalucía o Madrid sí se avisa a los usuarios” por cuestiones meteorológicas.

Desde Compromís, Nathalie Torres ha tachado a Camarero de “consellera escapista” y ha reprochado a PP y Vox que “sigan dando coba a ella y a Mazón para que puedan seguir como los garrapatas que son”.

“Pero a Susana Camarero ya la ha reprobado la ciudadanía valenciana por soberbia, por mentirosa y por cobarde”, ha aseverado mostrando una foto de la manifestación del pasado domingo por el undécimo aniversario de la dana en la que los participantes portaron figuras de Camarero y Mazón con las manos manchadas de sangre.

Y ha espetado a las bancadas del Partido Popular: “Busquen el relato que quieran, de donde no van a huir es del juzgado de Catarroja”.

EL PP RESPALDA A CAMARERO

Por contra, la diputada del PP Elena Bastidas ha defendido la gestión de Camarero durante la dana, asegurando que “no abandonó nada” porque “no tenía ni voz ni voto” en el Cecopi y “su equipo permaneció representándola en todo momento y bajo su coordinación”, mientras ha señalado que “quienes no estaban eran Pilar Bernabé [delegada del Gobierno] y Miguel Polo [presidente de la CHJ] cuando sí tenían competencias directas”.

La ‘popular’ ha acusado a los socialistas de estar en “una especie de síndrome de Diógenes político” y “guion de culebrón barato” para de hacer “marketing del dolor” porque “no soportan” a Camarero, quien ha recalcado que “no se va a dejar amedrentar”.

“Lo suyo no es oposición, es obsesión”, ha dicho al PSPV, y ha tachado de “infamia” decir que se abandonó a los usuarios de teleasistencia, un servicio “de acompañamiento” en el que ha defendido “los trabajadores cumplieron su labor y lo que les corresponde por contrato”.

En su réplica, la diputada del PSPV ha cuestionado si este servicio de teleasistencia “permite a Mazón hacerse un TikTok para felicitar a una funcionaria por su cumpleaños y no avisar de una alerta roja”. Ha subrayado que los trabajadores “aguantaron el 29 de octubre lo que no tiene nombre”, con hasta “27 llamadas” al 112 sin respuesta en algunos casos.

Por su parte, el diputado de Vox Joaquín Alés ha acusado al PSPV de pedir responsabilidades “bajo el lamentable prisma bipartidista para sacar rédito político”, mientras “impiden” que comparezca Polo en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts o “bloquean” la del Congreso. Ahora bien, ha asegurado que pedirán que Camarero comparezca para saber si “estuvo a la altura” en la dana.