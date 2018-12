PPCV acusa a Cs en la Comunitat de estar "al dictado de Madrid" al no apoyar la reforma del Estatut

Publicado 12/12/2018 12:22:28 CET

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha subrayado que en política es importante la "coherencia" y, en este sentido, ha acusado a Ciudadanos (Cs) en la Comunitat Valenciana de estar "al dictado de Madrid", tras su decisión de desmarcarse de la reforma del Estatut y declinar apoyar el texto acordado en el Congreso y que este jueves se debate y vota en la Comisión Constitucional en la Cámara Baja

Bonig se ha pronunciado en estos términos ante los medios de comunicación, al ser preguntada por "la decisión del grupo parlamentario de Ciudadanos que señala que el texto se alinea con el separatismo".

Al respecto, la líder de los 'populares' valencianos ha considerado que "hay que ser serios" y ha remarcado que tanto el PPCV, el PP Nacional y ella misma se les puede "acusar de muchas cosas, pero de separatistas para nada". "Yo tendré muchos defectos y los asumo, pero separatista no. Estoy orgullosa de ser valenciana y muy orgullosa de ser española", ha puntualizado.

A su juicio, en política "es muy importante la coherencia" y ha admitido que es "difícil mantenerla" cuando "tú piensas una cosa aquí y en Madrid piensan otra". "Lo digo porque como se nos ha criticado al PP y al PSOE que estábamos al dictado de Madrid pues parece que ahora Cs está al dictado de Madrid", ha aseverado.

Bonig ha recordado que la reforma del Estatut se aprobó por unanimidad el parlamento valenciano y fue un impulso del presidente de la Generalitat de entonces, Francisco Camps que "será muchas cosas pero separatista tampoco creo que sea", ha apostillado.

Ha señalado que durante el trámite del texto Cs presentó una enmienda y si un partido no cree en algo no plantea una iniciativa. "Si tu no crees en esto no presentas una enmienda. Se le acepta la enmienda ¿y ahora te sales?", se ha preguntado para reprobar que "para intentar quedar bien dices que se alinea con el separatismo". "Esto no es separatismo", ha remarcado.

TONI CANTÓ "NO ESTÁ MUCHO EN VALENCIA"

"El Tribunal Constitucional lo que dijo es que ésta es una cláusula política sin valor jurídico y, efectivamente, es una declaración política, pero ha sucedido algo distinto que no sé si Toni Cantó como no está mucho en Valencia no acaba de entender", ha dicho.

En este sentido, ha explicado que el Gobierno de España creó una comisión bilateral con Cataluña y se llegaron una serie de acuerdos que se impugnaron por otras CCAA. "El Tribunal Supremo estableció que los acuerdos adoptados en el seno de esa comisión tenían validez jurídica. Por tanto, la declaración política cuando se transformaba en un acto administrativo concreto tenía validez jurídica y por eso esto tiene validez si se llega a un acuerdo entre la Comunitat y el Estado español", ha señalado.

En este sentido, ha remarcado que "esto no es simplemente reclamar que tengamos inversiones y financiación", ya que ha recordado que el texto modula la cláusula sobre inversiones del Estado. Para el cambio de financiación, ha señalado que habría que modificar la ley orgánica de financiación de las CCAA y, en este punto, ha remarcado que el PP "está dispuesto a negociar". "Le pido PSOE que ponga en marcha la maquinaria que parece que ha dejado de ser tan importante", ha agregado.

Por tanto, para Bonig la decisión de Cs se debe a que "han recibido orden de Madrid y ellos se han plegado" y ha defendido que el texto de reforma del Estatut es "perfectamente legal".