PPCV afea a partidos de izquierda su postura sobre los peajes: "Antes clamaban y hoy callan ante su anunciado regreso"

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de infraestructuras del Grupo Popular en Les Corts Valencianes, Miguel Barrachina, ha afeado a las formaciones de izquierda su postura sobre los peajes: "Antes clamaban y hoy callan ante su regreso, como ya ha anunciado Pedro Sánchez".

Barrachina, en un comunicado, ha apuntado que el Gobierno "ya ha remitido a Bruselas su compromiso de poner peajes en las autovías, de tarifar por su uso como ha señalado la nueva ministra, quien ha fijado este mismo mes como fecha para empezar a ponerlos".

El diputado 'popular' ha criticado que "los mismos alcaldes de izquierdas que hace cuatro años lucían pancartas contra el peaje de las autopistas ahora callan ante la posibilidad de su vuelta". "Los valencianos pagarán peajes y los socialistas, Compromís y Podemos ahora guardarán silencio", ha lamentado.

El portavoz del Grupo Popular ha considerado que las formaciones de izquierda "no han sido capaces de decir no a los peajes en Les Corts". "Ahora parece que este nuevo impuesto a la circulación es enormemente progresista y una tasa a los ricos y no algo regresivo. Son una perpetua contradicción", ha apostillado.

Finalmente, Barrachina ha insistido en que el PPCV pide que no se pague en las autovías ni en el acceso a las grandes ciudades: "Es discriminatorio, beneficia a los ricos y propiciará más accidentes, porque el tráfico de las personas humildes se desplazará y se buscarán vías secundarias alternativas con peor seguridad. Tampoco parece el momento económico más adecuado para ponerlo en marcha, con la mayor inflación de los últimos treinta años, con el aumento del 6 por ciento de la cesta de la compra".