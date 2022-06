El PPCV apunta a Puig como "máximo responsable" de que Oltra siga en la Generalitat tras su imputación

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, ha acusado al 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, de ser el "máximo responsable" de que la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra (Compromís), siga al frente de las políticas de menores tras su imputación por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

"Salvo que haya razones que no alcanzamos a entender entre Puig y Oltra, no entendemos por qué no asume su responsabilidad", ha advertido en rueda de prensa tras hacerse pública la decisión del TSJCV de citar a la vicepresidenta a declarar el próximo 6 de julio como investigada en este caso.

Por "coherencia y dignidad", Mazón ha vuelto a exigir a Oltra que asuma su responsabilidad política, al margen del proceso judicial, como exigía a los cargos del PPCV cuando estaba en la oposición antes de 2015.

En todo caso, ha hecho hincapié en que si sigue al frente de la conselleria es "gracias a la decisión de Ximo Puig" y a pesar de la declaración de 13 cargos de su departamento como investigados al respecto.

Se ha preguntado si Oltra va a seguir siendo la "portavoz de Puig" en el Consell y ha exigido que "si se celebra" este viernes su comparecencia semanal tras la reunión de gobierno, sea la última.

Es más, ha asegurado que los partidos del gobierno del Botànic (PSPV-Compromís-UP), al permitir que Oltra continúe, "están vulnerando sus códigos éticos" que dicen "bastante claro" cómo actuar cuando hay una imputación entre sus filas. "Es una ocasión extraordinaria para demostrar que son ejemplares", ha urgido.

¿MOCIÓN DE CENSURA?

Preguntado por si el PPCV impulsará alguna acción más allá de pedir la destitución de Oltra, como impulsar una moción de censura, Mazón ha señalado que esperarán a ver "cómo se desarrollan los acontecimientos" porque sigue confiando en que Puig "asuma la responsabilidad que no ha asumido". "Estamos perdiendo la paciencia y también la esperanza", ha añadido.

Y ha avisado que "lo más grave no serán los equilibrios de poderes, sino que será un 'president' que no asume su responsabilidad en un caso tan difícil de digerir", recordando que el grupo 'popular' en Les Corts solicitó en tres ocasiones abrir una comisión de investigación sobre la gestión de los menores tutelados en la Comunitat.