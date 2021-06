El PPCV censura el estado "desolador" de los montes valencianos ante el "continuo abandono" de Puig: "Son un polvorín"

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Medio Ambiente del PPCV en Les Corts, Elisa Díaz, ha censurado el estado "desolador" de los montes valencianos ante el "continuo abandono" del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y ha alertado de que, dada esta situación, estos enclaves "son un polvorín".

Elisa Díaz, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, ha visitado el Parque Natural de la Sierra de la Calderona, en la zona de Olocau, acompañada del portavoz 'popular' en esa localidad, Ernesto Talens, para comprobar "la falta de gestión forestal y de prevención".

Al respecto, ha señalado que este sábado "hay muy poco que celebrar" en la Comunitat Valenciana y ha denunciado que en los últimos seis años "apenas ha habido cambios pese a declararse la emergencia climática, que no ha tenido respuesta más allá de meras palabras", ha destacado el PP en un comunicado.

Para Díaz, visitar los espacios naturales protegidos resulta "desolador" debido a que "la sensación de abandono es generalizada, con numeroso monte bajo, árboles caídos y secos y puro combustible". Al tiempo, ha criticado que los trabajos de desbrozamiento, recogida y limpieza de restos forestales y silvicultura "brillan por su ausencia".

"Los parques naturales están peor que nunca, en un lamentable estado de abandono porque desde el Consell, ecologistas de salón, se considera que no hay que actuar sobre la naturaleza", ha reprochado. Frente a esta situación, ha defendido que mantener y conservar "requiere una actuación activa, pero nos encontramos con una gestión inexistente en la Conselleria de Medio Ambiente".

"Tras los fuertes temporales de 2017 y 2020 no se ha hecho prácticamente nada y, en estos momentos, nuestros montes son un polvorín tras un abril muy lluvioso que no facilita las cosas", ha agregado.

La portavoz 'popular' ha reclamado una gestión forestal "sostenible" y ha lamentado que Puig "solo sabe prohibir para impedir que la gente haga uso de los espacios naturales protegidos". "Ese no es el camino", ha apuntado.

Así, ha abogado por regularizar su uso compatibilizando actividades con el medio natural. "Si queremos que nuestros montes se conserven y poder disfrutarlos, el Consell debe cambiar y dejar de anteponer su ideología sectaria a los intereses generales y de nuestro medio ambiente. Prohibición es abandono. Si queremos conservar, la mejor forma es poder disfrutar del medio ambiente regulando su uso para protegerlo", ha manifestado.

En este sentido, la diputada del PPCV ha remarcado que esta próxima semana el pleno de Les Corts debate una propuesta que plantea la compatibilidad de uso con el medio natural, al tiempo que ha lamentado que el parlamento valenciano ha rechazado hasta ahora todas las propuestas del PP para "llevar a cabo una gestión forestal sostenible, apoyar a la silvicultura, a los propietarios forestales, o para la conservación de nuestros montes y más aún cuando ahora son utilizados por más personas por la covid". "Esperemos que la apoyen", ha augurado.

"ANUNCIOS VACÍOS"

Sobre la política medioambiental del Consell, Díaz ha criticado que "son solo meras palabras, anuncios vacíos y promesas incumplidas" y ha insistido en que los "problemas en la gestión de residuos y en las políticas forestales" porque "no se ha avanzado nada en energías renovables mientras la factura de la luz sigue subiendo, el transporte de residuos a cientos de kilómetros, aumenta la huella de carbono y no hay una gestión controlada ni coherente y los ecosistemas de la Comunitat y sus parques naturales están en serio peligro".

En la gestión hídrica, ha censurado que las oportunidades de la agricultura "se diluyen por la falta de autoridad del Consell ante el gobierno de España, tanto con las plagas como el cotonet como con el trasvase Tajo-Segura y también en la protección de las playas".

Por último, la portavoz 'popular' ha afirmado que la política verde de Puig "es solo de palabra llenándose la boca hablando de emergencia climática" y ha asegurado que "no basta con anunciar que a la primavera le sigue el verano, sino que tienen que hacer algo porque hay un peligro real de cara al verano en la propagación de incendios forestales y no hacen nada para prevenirlos". Refuerzan los medios de extinción y el Consell reconoce que lo hace porque no ha habido prevención", ha zanjado.