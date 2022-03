PPCV critica que Oltra y Puig "callen mientras cada vez hay más imputados de la Conselleria en el caso de su exmarido"

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del GPP y vicesecretaria de política social del PPCV, Elena Bastidas, ha lamentado este sábado que el presidente de la Generalitta, Ximo Puig, y la vicepresidenta y titular de Igualdad, Mónica Oltra, Oltra "callan mientras cada vez hay más imputados de la Conselleria" en el caso de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada a manos de un educador, el exmarido de Oltra, entre los años 2016 y 2017.

"Ya son 11 los imputados y ninguna responsabilidad política. No es admisible que tras este escándalo, el 'president' Puig no tome ninguna medida", ha reprochado Bastidas, que considera que "Oltra no puede pasar ni un día más al frente de la gestión de los servicios sociales porque se está demostrando que es nefasta y ella es la única responsable".

Así se ha manifestado tras conocer que han sido investigados otros cinco altos cargos y funcionarios de la Conselleria de Políticas Inclusivas en "la causa en la que se está investigando la actuación de este departamento y que está relacionado directamente con la Vicepresideta del Consell", según explica el PPCV en un comunicado.

Bastidas ha instado a la Vicepresidenta Oltra que "deje de utilizar el marketing y el blanqueamiento con jornadas sobre infancia y adolescencia cuando es incapaz de gestionar la política de menores y de asumir ninguna responsabilidad por su dejación". "Está inhabilitada para seguir al frente de algo tan importante como son nuestros menores y adolescentes", ha insistido.

La portavoz adjunta del GPP ha asegurado que "el silencio de Oltra demuestra que no tiene la conciencia tranquila y que sabe que más pronto que tarde toda la verdad va a salir a la luz, como ya estamos comprobando con las declaraciones de los imputados de estos últimos días".

"Mintió en sede parlamentaria y esto no puede quedarse sin depurar y asumir las responsabilidades políticas. Es lamentable que Puig mire hacia otro lado mientras se conocen informaciones que van dejando patente que se trata del mayor escándalo político de los últimos años", ha aseverado.

En este sentido, Bastidas ha señalado que "ya que ni Oltra ni Puig quieren asumir sus responsabilidades tendrá que ser la Comisión de investigación que ha presentado el GPP en Les Corts quien llegue hasta el final del asunto".

"Por esta razón, estoy segura que los grupos que sustentan al tripartito de izquierdas, no se opondrán por tercera vez a constituir esa comisión de investigación, porque este caso se está convirtiendo en una "mancha negra" para la Comunitat Valenciana", ha afirmado Bastidas.

Por último, la dirigente popular ha instado a Oltra "a decir toda la verdad sobre el caso, a no seguir ocultando información, como ha hecho hasta ahora".