El PPCV denuncia que Puig "se ha subido el sueldo un 7,25% desde que gobierna"

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Economía del PP en Les Corts y vicesecretario regional del PPCV, Rubén Ibáñez, ha denunciado que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, "se ha subido el sueldo un 7,25% desde que gobierna", un hecho que ha tildado de "vergüenza" cuando "muchos valencianos hacen colas para poder comer".

Así, ha criticado que el Botànic "ni cumple objetivos de déficit ni se baja el sueldo, todo lo contrario, incumple de objetivos de déficit y encima se sube el sueldo".

En este sentido, ha señalado que "llama poderosamente la atención que uno de sus socios, Podemos, proteste ante la subida de sueldo de 2021 del 0,9% y se calle ante la subida del 2% que acaba de realizarse". "Es una actitud hipócrita", ha añadido.

Ibáñez ha manifestado que "es un sinsentido que Podemos calle cuando Ximo Puig está aprobado subirse el sueldo el doble de la cantidad por la que protestan".

"Es una auténtica vergüenza que en momentos de crisis económica, donde las empresas y los autónomos están cerrando, donde la gente hace cola para obtener alimentos, el Gobierno de Puig sea tan insensible y no solo no haya tenido un solo gesto durante toda la pandemia sino que ahora, además, se suba el sueldo cuando los valencianos no pueden llegar a fin de mes", ha aseverado.