El PPCV denuncia que las víctimas del tren de Bejís "siguen esperando justicia y ayudas" cuatro años después

Archivo - La portavoz adjunta del PP en Les Corts, Nueves Martínez - PPCV - Archivo

VALÈNCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del GPP en Les Corts, Nieves Martínez, ha denunciado que "las víctimas del tren de Bejís (Castellón) siguen esperando justicia y ayudas" cuando se cumplen cuatro años del suceso.

"Es necesaria una investigación inmediata, que el Gobierno de Sánchez depure responsabilidades y que se deje de dar largas a las víctimas de ese tren que atravesó la zona afectada por las llamas, sufriendo las flagrantes negligencias que se detectaron en aquella emergencia", ha lamentado en un comunicado.

Nieves Martínez ha indicado que "las víctimas, una veintena de heridos, siguen esperando justicia, sin una resolución judicial ni indemnizaciones tras sufrir graves secuelas".

Además, ha criticado la "dejadez del Gobierno de España por retrasar el depurar responsabilidades por un suceso que marcó uno de los episodios más dramáticos de aquel verano de 2022, con Ximo Puig todavía de president de la Generalitat, y con Gabriela Bravo como consellera de Emergencias".

Para la diputada del PP, "Es lamentable que, cuatro años después, las víctimas sigan esperando una respuesta sobre las negligencias públicas que provocaron que se enviara un tren a un territorio previamente evacuado porque estaba incendiado".

"La nefasta gestión de aquel Gobierno negligente de Ximo Puig contrasta con la celeridad de las ayudas que ha puesto en marcha el actual Consell para los afectados por el incendio de la Vall d'Uixó que, en el próximo pleno, se extenderán para paliar los daños en vivienda y empleo a los afectados del incendio de Tírig", ha señalado.

RECUPERACIÓN

Por otra parte, la portavoz popular ha aprovechado el cuarto aniversario de la catástrofe para destacar el compromiso de recuperación del espacio forestal de Bejís. "La Generalitat no se ha limitado a actuar sobre la emergencia: ha seguido trabajando en la recuperación del territorio afectado a medio y largo plazo invirtiendo en la restauración ambiental".

La portavoz 'popular' ha afirmado que "la Generalitat mantiene el compromiso con la recuperación de uno de los espacios forestales más afectados por aquel incendio y avanza ahora hacia una nueva fase de restauración ambiental actuando directamente en los montes cuya gestión tiene encomendada y ayudando a los propietarios en el resto del territorio que no es de su propiedad".