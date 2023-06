El PPCV dice que la bandera LGTBI les "representa": "Donde gobernamos, la ponemos"

VALÈNCIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PPCV en Les Corts, Miguel Barrachina, ha afirmado que la bandera LGTBI les "representa" y ha señalado: "Nosotros donde gobernamos, la ponemos", en referencia a los ayuntamientos de Castelló de la Plana y València, donde la enseña arcoíris está presente este Día del Orgullo.

"Hoy el Ayuntamiento de Castelló luce la bandera arcoíris, y el de València el sábado se iluminó con la luz multicolor que representa al colectivo LGTBI y me sentí feliz y representado", ha señalado el portavoz 'popular' en declaraciones a los medios.

Preguntado por el gesto del PSPV y Compromís de situar la enseña multicolor en los despachos de sus grupos parlamentarios, Barrachina ha dicho que le parece "fenomenal" pero no ha sabido decir si el PP la iba a situar en el suyo.

"El Partido Popular es de poner banderas, no de quitarlas", ha señalado. "Creemos que la debemos poner siempre y no ahora porque estamos en campaña. La hemos puesto siempre", ha señalado, y ha indicado que no lo hacen "porque lo pida la oposición".