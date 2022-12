El PPCV insta a Puig a "poner fecha y hora" para explicar el "supuesto dopaje electoral" del PSPV: "Ya no hay excusas"

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, ha instado al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, a "poner fecha y hora" para dar explicaciones sobre "el supuesto dopaje electoral del PSPV en diferentes elecciones municipales y generales" y ha subrayado que ahora "ya no hay excusas, ya no es un tema de algunas personas como se han cansado de decir y repetir".

"Ya se trata de una cuestión de partido que afecta tanto a la campaña de las elecciones municipales como a las elecciones generales", ha expresado Barrachina en un comunicado tras conocer que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que empresarios pagaron gastos de 'merchandising' de la campaña de Carmen Alborch para las elecciones municipales de mayo de 2007 en las que encabezó la lista por València y para la candidatura de la que fuera vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, cuando fue la candidata al Congreso por la circunscripción de Valencia en los comicios de 2008.

"Hoy conocemos de manera sorprendente que se trata de una trama de presunta financiación irregular del PSPV en diferentes campañas electorales. Hoy hay sombras sobre las candidaturas del PSPV a las elecciones municipales y nacionales, y es la UCO quien lo dice en un informe", ha recalcado.

El representante 'popular' ha considerado que si el jefe del Consell "no tiene nada que esconder" debería "salir cuanto antes a rebatir estas informaciones y dar una explicación que despeje dudas". "El 'president' Puig, que también es secretario general del PSPV y lleva más de 40 años en su organización, no es un recién llegado que pueda alegar que no sabe nada. Y no puede mirar hacia otro lado, como suele hacer cuando algo le incomoda", ha asegurado.