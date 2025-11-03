El PPCV muestra "apoyo y respeto" a Mazón: "Continuaremos la labor con firmeza, convicción y compromiso"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (d), a su llegada a una declaración institucional, en el Palau de la Generalitat - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PPCV asegura que muestra "todo" su "apoyo y respeto" al todavía 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y que en la formación piensan seguir "la labor con firmeza, convicción y compromiso con la ciudadanía".

Así lo manifiesta el partido, en un mensaje en redes sociales, después de que el también líder del PPCV haya anunciado que presentará su dimisión y haya apelado a la mayoría parlamentaria en Les Corts para elegir a su futuro sucesor al frente del Consell.

"Todo nuestro apoyo y respeto al 'president' Carlos Mazón que, tal y como se comprometió, ha liderado la reconstrucción que necesita nuestra tierra", expresan los 'populares' valencianos.

Y concluyen: "Con dolor por la injusticia, pero con la determinación de seguir adelante, continuaremos la labor con firmeza, convicción y compromiso con la ciudadanía".