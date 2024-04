El PPCV nombra a Laura Chulià directora del comité de campaña para las europeas

Mazón: "Estas elecciones las tiene que ganar el PP para demostrarle a Pedro Sánchez que con la Comunitat Valenciana no hay bromas"



VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PPCV ha nombrado esta tarde a directora del comité de campaña para las europeas a la portavoz adjunta del GPP en Les Corts, Laura Chulià, mientras que la coordinadora de campaña será Magdalena González La Red. Por su parte, el responsable de Territorio Europeo será Pablo Broseta y del Sector Primario Vicente Tejedo.

Así, lo ha aprobado esta tarde el Comité Ejecutivo Autonómico del PPCV, presidido por el presidente de la Generalitat y de los 'populares' valencianos, Carlos Mazón, que ha destacado que el partido "se pone así en marcha para las próximas elecciones europeas en un momento en que Europa es fundamental para nuestra tierra".

Mazón ha destacado que Chulià es "una mujer preparada, una mujer que pisa fuerte con un equipo renovado y con experiencia muy pegado a nuestra tierra y que a partir de mañana se pone ya a trabajar para pisar la calle y hacer lo que más nos gusta: estar con la gente, trasladarles nuestro proyecto y escuchar sus reivindicaciones". Al respecto, preguntado por las listas a las elecciones europeas, ha replicado que "tienen su plazo y su trazado y cuando llegue el momento abordaremos esa cuestión".

En cualquier caso, ha recalcado que "estas elecciones las tiene que ganar el PP para demostrarle al presidente, Pedro Sánchez, que con la Comunitat Valenciana no hay bromas". En esta línea, ha subrayado que en esta campaña van a mandar "un gran mensaje" a toda España: "El PPCV va a ser de nuevo referencia a nivel nacional para decir que éste es ya el último aviso al Gobierno de Sánchez, de que la política que está desarrollando en España no es la política que le interesa a España".

Por ello, se ha mostrado convencido de que "cada día queda muchísimo menos" para "el cambio que España necesita y merece": "Necesitamos un gran resultado, un gran aviso y una gran victoria en la Comunitat Valenciana y en España para que Sánchez sepa que se han acabado las bromas".

Del mismo modo, ha señalado que el PPCV reivindicar ante Europa "nuestro sector agroalimentario" porque "somos conscientes de que Europa no nos ha tratado bien y tenemos que demostrar el peso que merece", así para que "no ahogue nuestros sectores estratégicos". "Ya está bien de normas que perjudican y que no ayudan, que son normas que están fuera de la realidad", ha exigido.

"EL CONSELL DEL CAMBIO"

Por su parte, el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que han realizado "actividad de partido ordinaria en este primer cuatrimestre del año con comarcales, reuniones sectoriales", mientras que los diputados autonómicos han visitado "los diferentes municipios valencianos para explicar los presupuestos de la Generalitat Valenciana, las bajadas de impuestos del Consell de Mazón y las proposiciones de ley presentadas por el PPCV en Les Corts".

Juanfran Pérez ha recalcado: "Vamos a seguir trabajando para transmitir en todos los municipios las principales medidas del Consell del cambio". En total, ha señalado que se han llevado a cabo más de un centenar de acciones a lo largo de todo el territorio, lo que "demuestra que somos un partido referencia en la Comunitat Valenciana".

Asimismo, el coordinador general del PPCV, Juan Carlos Caballero, ha señalado que "el partido está más fuerte que nunca y con músculo. Sigue sumando a gente". Además, ha resaltado que el PPCV "ha puesto en marcha una oficina electoral para los vascos que viven la ciudad de Benidorm y también participará activamente con voluntarios en las elecciones catalanas".