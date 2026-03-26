El PPCV, sobre el nombramiento de España: "El PSPV se ha convertido en una simple sucursal del sanchismo más radical"

Imagen del secretario general del PPCV, Carlos Gil. - PPCV

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPCV, Carlos Gil, ha señalado que el nombramiento de Arcadi España como ministro de Haciendo "demuestra que el PSPV se ha convertido en una simple sucursal del sanchismo más radical".

Así lo ha manifestado Carlos Gil, en un comunicado, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya nombrado nuevo vicepresidente primero al actual ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, nuevo titular de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero.

Carlos Gil ha señalado que "en realidad el PSPV ha dejado de existir ya que se ha diluido hasta identificarse con Pedro Sánchez, hasta el punto de que Sánchez sabe que los socialistas valencianos son los más dóciles, siempre dispuestos a anteponer su ideología por encima de los intereses de los valencianos". "Ha ocurrido con Morant, con Torró y ahora con España", ha apuntado.

El dirigente 'popular', además, ha indicado que "no esperamos nada de él porque fracasó como conseller en sus reclamaciones para mejorar la financiación autonómica". "Ya sabemos cómo actúa, primero como Conseller de Infraestructuras y después de Hacienda, donde destacó por plegarse siempre a los dictados del sanchismo dejando a la Comunitat Valenciana en segundo lugar", ha abundado.

Gil también ha recordado que el pasado de Arcadi España "no es nada halagüeño". En este sentido, ha recordado que "siendo conseller adjudicó dos contratos públicos por casi un millón en obras al constructor investigado por pagar prostitutas a la trama, la empresa Levantina que figura entre las compañías investigadas por el Tribunal Supremo por el pago de comisiones ilegales".

"También abonó las ayudas al hermano de Ximo Puig. Y, por ejemplo, fue incapaz de incluir su localidad Carcaixent en el decreto de ayudas de la dana", ha zanjado.