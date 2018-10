El PPCV pide sacar la financiación del "barro político" y el PSPV cree que este "no tiene ningún peso en Madrid"

Publicado 13/02/2018 15:56:17 CET

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha reprochado las críticas de los partidos del Botànic tras la reunión de este lunes en Génova en la que se habría descartado una quita de deuda autonómica en el nuevo sistema de financiación y ha pedido "sacar este asunto del barro político", mientras la socialista Ana Barceló ha asegurado que ese cónclave ha dejado patente que "el PPCV no tiene ningún peso en Madrid".

Así se han pronunciado ambas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en las Corts Valencianes al ser preguntadas sobre las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que garantizó a los 'barones' territoriales del PP que no habrá quita. Después reafirmó esa negativa en una entrevista aunque sí algún mecanismo de refinanciación que dé oxígeno a las autonomías más endeudadas.

Eva Ortiz ha asegurado que "es un error entrar en batalla política entre partidos que están condenados a entenderse" como el PP y PSOE, que "deben ir de la mano porque de otra forma no habrá nuevo modelo".

La dirigente del PPCV ha señalado que "hay muchos detalles que quedaron en esa reunión" y se verán en el tiempo, pero ha recalcado que el partido está siendo "responsable" en este tema y ya ha sentado a todos sus barones a hablar sobre la financiación.

Espera, ha dicho, que el PSOE "lo haga pronto" porque tienen curiosidad sobre "qué piensan algunos barones socialistas sobre la quita". Sin embargo, ha explicado, cuando Pedro Sánchez viene a la Comunitat "él en una punta y Puig en otra".

Además, ha apuntado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "tendrá que saber si Oltra y Compromís le dejarán votar en el CPFF a favor o no, como pasó la última vez".

Eva Ortiz ha señalado que durante la reunión en Génova se habló de educación, agua y financiación, tres temas sobre los que se elaborarán tres documentos. Respecto al texto sobre financiación, ha adelantado que recogerá una posición oficial del PP en esta materia y pondrá "negro sobre blanco con puntos y comas los términos".

Según ha recalcado, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, defendió en ese cónclave que la Comunitat necesita un nuevo modelo de financiación y que hay que empezar por ahí. Después, ha añadido, "empezaremos a hablar de acuerdos y de la quita o reestructuración". "El PPCV está haciendo camino, empezamos por ahí y cuando se llegue a una solución se hablará de quita o reestructuración", ha incidido.

EL PSPV CREE QUE HAY QUE HABLAR "DE TODO"

La diputada socialista Ana Barceló, por su parte, ha señalado que los socialistas defienden "la igualdad territorial" y "no esta confrontación irresponsable" promovida por el PP, y considera que en materia de financiación hay que "hablar de la tarta completa".

"Esperamos que Bonig en aquella comida hablara de la financiación y la necesidad de tener un nuevo modelo", ha dicho, porque "sin entrar en juegos florales" sobre la quita o reestructuración "al final vamos a tener que hablar absolutamente de todo".

Además, ha reclamado "no entrar en una confrontación" y considera que las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo muestran que "parece que esta haciendo carrera política para suceder a Rajoy". A su juicio, ha quedado demostrado que "el PPCV no tiene ningún peso en Madrid" y Bonig "perdió la oportunidad" de quitar ese protagonismo de Feijóo y "que no sea quién para imponer de que se habla o no".

CIUDADANOS PIDE ABORDAR EL CAMBIO DE MODELO

El diputado de Ciudadanos Tony Woodward también se ha pronunciado al respecto, calificando de "increíble" que con el sistema de financiación caducado desde hace tres años estas declaraciones "lo único que van a hacer es enfrentar a los territorios".

Ha criticado que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, haya apuntado que la Generalitat no aceptará ningún acuerdo sobre la reforma del sistema de financiación si no incluye una compensación de la deuda derivada de la infrafinanciación porque así, ha dicho, "no vamos por el buen camino".

Lo importante para Cs, ha remarcado el diputado, es "que haya sistema de financiación que tenga en cuenta esa mala financiación de la Comunitat y de otras comunidades" y garantice que ese déficit acumulado "se pueda recuperar de una forma u otra", siempre "transparente".