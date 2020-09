El PPCV pide que la sede operativa o algún servicio central de la nueva CaixaBank esté también en la Comunitat

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmado este viernes que le parece "muy bien" que la sede social de la nueva CaixaBank se quede en València pero ha reclamado que también la sede operativa, "la que deja dinero", o algún servicio central al menos, también estén en la región.

En rueda de prensa, Bonig ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que lo defienda aunque ha admitido que sabe que "es difícil cuando tiene a Podemos en el gobierno, que no está a favor de la fusión", y de Compromís "no se sabe".

"Estaría bien que algún servicio central si no toda la operativa, pudiese venir a la Comunitat Valenciana por el mensaje y por el dinero: eso supone inversión y riqueza", ha agregado.

Bonig ha valorado la fusión que dará paso al primer banco a nivel nacional y décimo en Europa ante la situación económica actual pero ha pedido que "se haga con criterios económicos, técnicos y mercantiles".

"No nos gusta que parte se controle por el Estado y que el Gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos quiera colocar a consejeros. Eso no es bueno, la historia nos ha demostrado que cuando los políticos han entrado en las entidades bancarias no ha sido bueno, incluidos los del PSOE, que también han arruinado cajas", ha indicado.

Por ello, la dirigente 'popular' ha incidido en que este nuevo banco "debe estar dirigido por personas cualificadas y con criterios técnicos y económicos, no políticos" y espera que el Gobierno así lo vea y Puig lo reclame también.