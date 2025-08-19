El PPCV replica al PSPV que el Consell "ha reforzado como nunca" las becas universitarias frente al "engaño" del Botànic

VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Universidades del grupo popular en Les Corts, Lola Roch, ha replicado al PSPV que "el Consell de Carlos Mazón ha reforzado como nunca la política de becas universitarias frente al engaño y el abandono del Botànic". En este sentido, ha denunciado que la coalición PSPV-Compromís "dejó sin ejecutar gran parte de los fondos para becas".

Así se ha manifestado Roch en un comunicado, en respuesta al portavoz de Universidades del PSPV en Les Corts, Pedro Ruiz Castell, quien ha alertado de que el alumnado universitario de la Comunitat Valenciana recibirá menos dinero por sus becas universitarias tras los "recortes vergonzosos" perpetrados por el Consell de Carlos Mazón "en más de 1,2 millones de euros en las ayudas para la realización de estudios (exención de tasas académicas) y en las becas Manuela Solís (antiguas becas-salario)".

En este contexto, la dirigente 'popular' ha reprochado que "el Botànic presumía de cifras millonarias en becas que nunca llegaban al alumnado; en 2020, por ejemplo, no convocaron ni el 35%", en lo que ha calificado como una "trampa". Frente a esto, Roch ha afirmado que el actual Consell "destinó más de 30 millones en 2024 a ayudas reales para estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores y ha consignado 31,9 millones en los Presupuestos de la Generalitat para 2025".

La diputada ha destacado las becas Manuela Solís, que han alcanzado a "más de 5.000 estudiantes, un 12% más que con las becas salario del Botànic, ya que no se ha dejado fuera a nadie por falta de fondos o por no llegar a la nota, a diferencia del curso 2022-2023 en el que se denegaron 1.997 solicitudes".

Además, ha valorado la puesta en marcha del programa GV Talent para becar a 2.000 alumnos brillantes, así como "la recuperación de los Premios a la Excelencia Académica que el Botànic suprimió". También ha resaltado que se ha mejorado la gestión de las ayudas al transporte universitario y que se ha aumentado la partida de becas Erasmus para el último curso.

"Con el Consell de Mazón, ningún estudiante queda excluido de la universidad por motivos económicos y, además, se reconoce el talento con nuevas becas de excelencia. Ahora sí hablamos de hechos y no de propaganda", ha aseverado.

A estas ayudas, ha agregado, se suman otras iniciativas como los programas GenT2 o Prometeo para atraer talento investigador a las universidades o la reserva de plazas para facilitar el acceso de jóvenes extutelados y estudiantes del colectivo gitano a estudios superiores. "Todo ello sin la colaboración de un Ministerio, el que dirige la valenciana Diana Morant, que todavía no ha confirmado la llegada de los fondos necesarios para la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario en la Comunitat Valenciana", ha reprochado.

"¿Cómo se atreven los socialistas a dar lecciones sobre universidades cuando el círculo político y personal de Pedro Sánchez está plagado de intrusos profesionales y falsos titulados universitarios?", se ha preguntado la 'popular'.