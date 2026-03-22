El PPCV responde a la izquierda valenciana que "no puede dar lecciones" sobre vivienda y le acusa de "mentir"

Candela Anglés - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vivienda del grupo parlamentario popular, Candela Anglés, ha afirmado que la izquierda valenciana "no puede dar ni una lección sobre vivienda": "No construyeron ni una vivienda social en ocho años".

Al respecto, la portavoz 'popular' ha señalado en un comunicado que "los socialistas mienten cuando dicen que peligran fondos europeos para vivienda asequible en la Comunitat Valenciana por culpa de la Generalitat. No es cierto. Al contrario".

Candela Anglés se ha preguntado "cómo se atreven a hablar de fondos europeos cuando el gobierno del Botánic no fue capaz de ejecutar nada desde que concedieron los fondos en 2021. En dos años comprometieron cero euros para la construcción de vivienda asequible", ha criticado.

"Sin embargo, ahora --ha continuado-- este Consell ha logrado comprometer la inmensa mayoría de los fondos que están asignados y en ejecución. Esos fondos se han concedido y adjudicado a proyectos autonómicos, ayuntamientos y particulares. Los socialistas deberían saber que, por el tipo de ayudas, estás se pagan en su gran mayoría cuando se han finalizado las actuaciones y no antes, ya que hay que verificar que lo que se ha dicho es lo que se ha construido y rehabilitado. El PSPV debe dejar de confundir y sembrar bulos, que es lo que único que saben hacer", ha reclamado.

Anglés ha señalado que "hubo ayuntamientos a los que adjudicaron que tuvieron que renunciar a los fondos porque no hicieron estudios, ni detalles para la ejecución ni contaban con apoyo del Consell para poder ejecutarlos. Siempre habla quien más tiene que callar".

La diputada 'popular' ha explicado que "sin embargo, con el Gobierno del PP a finales de 2025 ya había comprometidos más de 300 millones de euros tanto en construcción como en rehabilitación". "Se han logrado encontrar fórmulas de asignación viables, tanto en colaboración público-privada como con los ayuntamientos, a través de las empresas públicas locales como en Valencia y Elche. También se han otorgado subvenciones a particulares y para aumentar el Parque de viviendas públicas, ya sea autonómico o local, además de mejoras para la rehabilitación de edificios", ha subrayado.

Por último, Anglés ha resumido: "Los socialistas, ya que fueron incapaces de gestionar ni un euro de los fondos europeos, deberían reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que amplíe los plazos de ejecución para seguir construyendo vivienda para los valencianos".