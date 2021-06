El PPCV 'valencianiza' la protesta de Colón en la Comunitat y acusa a Sánchez de ceder al "chantaje" de los indultos

VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha celebrado este domingo, de forma simultánea en las tres provincias, un acto de protesta y recogida de firmas por el proceso de concesión de los indultos a los presos del 'procés', donde los 'populares' han acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "ceder" al "chantaje" que "da alas a los sueños de quienes quieren romper España".

Con estas acciones, el PPCV ha 'valencianizado' las medidas de protesta lideradas por el PP nacional, que han tenido su epicentro en la manifestación en la Plaza de Colón de Madrid.

El presidente del Partido Popular de la provincia de Alicante y candidato único a la presidencia del PPCV, Carlos Mazón, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que, si "cede" al "chantaje" de los indultos, "estará dando alas a los sueños que quieren romper España", al tiempo que ha criticado que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, "permita que se juegue con el modelo territorial que tenemos en la Comunitat solo por aplaudir a su jefe".

"Se trata de una defensa de la integridad territorial como Comunitat Valenciana porque, junto con los sueños independentistas, convive el sueño anexionista que no nos ocultan y que todos conocemos", ha alertado, al tiempo que ha garantizado que el PP "no va a pasar por ahí".

Los 'populares' valencianos han organizado mesas de firma en València, Alicante y Castelló para que, según señalan, la sociedad "pueda expresar en libertad su opinión sobre algo muy grave que afecta a todos los españoles".

"NO ES UN FRENTE CONTRA NADIE"

Se trata, ha indicado Mazón, de "dar una respuesta a mucha gente de la Comunitat que no ha podido desplazarse a Madrid". "Queremos estar cerca de ellos con una campaña de recogida de firmas que en la provincia de Alicante ya supera las 7.000 personas que han querido decir 'no' a los chantajes al Estado", ha afirmado.

"No se trata de una concentración del 'no', sino de una defensa del 'sí' a nuestra convivencia, a nuestro Estado de Derecho, sin complejos ni prejuicios, con serenidad y calma. No es un frente contra nadie es toda una declaración a favor de una convivencia y a favor incluso de nuestra propia integridad territorial", ha defendido.

Por todo ello, ha instado a Pedro Sánchez a "ejercer de presidente de todos los españoles" porque "cuando alguien comete delitos tan graves y no solo no se arrepiente ni pide perdón, sino que además dice de forma pública y ostentosa que lo va a volver hacer, no puede estar pensando en su sillón, debe pensar en España".

Así, ha alertado de que "si cede y los indulta, estaremos cediendo todos y estaremos dando alas a los sueños que quieren romper España". Por todo ello, ha animado a colaborar y manifestarse "con civismo, serenidad y sin complejos y ningún prejuicio".

Por otro lado, el presidente del PP de Alicante ha criticado la postura del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig: "El mismo día que el president de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, tomaba posesión, el mismo día en el que los delincuentes independentistas decían que iban a volver a delinquir, hablaba de buenas señales de puentes, de entendimiento y de un clima de diálogo".

Mazón ha mostrado su "preocupación" porque Puig "no defienda a la Comunitat Valenciana sabiendo lo que algunos quieren hacer desde Cataluña con nuestra tierra, mientras el 'president' aplaude el chantaje a su jefe, porque esto es un chantaje al jefe del Gobierno y el jefe de filas".

Finalmente, ha condenado que Pedro Sánchez "se salte la separación de poderes para ceder al chantaje y le falte al respeto al Tribunal Supremo". "Fuera de la ley es imposible entenderse y hablar de convivencia porque es fuera de la ley donde se rompe todo", ha zanjado.

Además, el PPCV ha subrayado "la importancia de proteger la separación de poderes como garante de la libertad, la democracia, la concordia y el respeto a la Constitución". En la misma línea, ha recalcado que con estos actos "quiere expresar su máximo respeto a la ley y al pronunciamiento del Tribunal Supremo".

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha defendido que Sánchez, con estas acciones, está "traficando con la Justicia" y eso "es dinamitar el Estado de Derecho y romper la convivencia", algo "inadmisible".

"ALZAR LA VOZ"

En València, la portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá, ha mostrado su "preocupación" ante el "ejercicio de autoindulto que va a realizar Pedro Sánchez", a quien ha acusado de "indultar a los golpistas para quedarse en el poder". "Salimos a la calle porque la gente nos pide poder alzar la voz contra este atropello contra el estado de derecho, la Constitución y las leyes", ha manifestado.

La dirigente 'popular' ha resaltado que el PP de València ha 'valencianizado' la acción contra los indultos, porque el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, junto a la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, "son los únicos presidentes autonómicos del PSOE que han respaldado la iniciativa de Sánchez". "Nos parece preocupante que Puig considere que los intereses de partido están por encima de la ley, la Constitución y la independencia del Poder Judicial", ha denunciado.

Catalá ha recriminado que el Tribunal Supremo ha dicho "alto y claro" que "no se dan las circunstancias ni las condiciones para otorgar los indultos y en este país, hasta la fecha, todos los gobiernos han respetado la separación de poderes". "La palabra de la acción judicial siempre se respeta", ha apostillado.

En está línea, ha apuntado que "nadie entendería que alguien que está en la cárcel por haber cometido un ilícito penal tipificado en el Código Penal y la Constitución, se le condonara la pena por motivos políticos". "Si a un ciudadano normal no se le indulta si no hay un arrepentimiento y no se dan las razones de interés general propicias para ello, a los golpistas no se les debe indultar para que Pedro Sánchez permanezca en la Moncloa", ha criticado.

"NO ROTUNDO A LOS INDULTOS"

En Castelló, la presidenta provincial del Partido Popular de Castellón, Marta Barrachina, ha asegurado que los castellonenses "han clamado un 'no' rotundo a los indultos de Pedro Sánchez y un 'sí' al cumplimiento de la ley en igualdad de condiciones para todos los españoles".

"Lamentablemente, el presidente del Gobierno hará caso omiso de estas reivindicaciones, pero nunca podrá decir que ha tomado la decisión sin saber lo que opinaban los españoles y los castellonenses", ha manifestado Barrachina, al tiempo que ha argumentado que "él y solo él será responsable de sus actos y decisiones".

La presidenta del PPCS ha subrayado que "hoy más que nunca se demuestra que la unión hace la fuerza". "Frente a un gobierno de izquierdas que no da un solo paso sin generar fractura y división social, el Partido Popular defiende la importancia de seguir unidos, de formar parte de un mismo país y un mismo proyecto", ha aseverado.

Por su parte, la presidenta del PP en la ciudad de Castelló, Begoña Carrasco, ha destacado que las 5.000 firmas contra los indultos que se han recogido durante la última semana en los municipios de la provincia son "muy valiosa y una muestra de responsabilidad con el marco jurídico y legal".

"Castelló quiere ser una ciudad en la que poder vivir en libertad para ser, opinar y sentir lo que cada persona decida o quiera, una ciudad integradora, una ciudad en la que cabemos todos", ha defendido.

Asimismo, ha censurado que "la izquierda ha traído a Castelló imposición y sectarismo, también en el tema del independentismo catalán". "Concejales del gobierno municipal se han manifestado a favor de los golpistas y nos han quitado el nombre en castellano de la ciudad", ha denunciado.