Pradas "luchará" para que la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Castellón esté en marcha en 2026

Anuncia que en los próximos dos años se invertirán más de 3 millones de euros en esta sede judicial en distintas mejoras



CASTELLÓ, 2 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha asegurado hoy que "luchará" para que las obras de ampliación de la Ciudad de la Justicia de Castellón estén en marcha en 2026.

Así se ha pronunciado Pradas ante los medios de comunicación durante su visita a la Ciudad de la Justicia de Castelló, donde ha presentado las conclusiones del estudio de viabilidad del proyecto de ampliación de la sede judicial castellonense.

La titular de Justicia ha señalado que el estudio de viabilidad que se ha realizado indica que se puede ampliar la sede judicial en la parte de atrás, donde actualmente se sitúa el parking, con una superficie de 17.000 metros cuadrados, "por lo que se pasará de los 25.000 metros cuadrados actuales a 42.000 metros cuadrados, es decir, casi se duplicará la superficie construida".

Según ha dicho, se ha elegido la mejor posibilidad que tenía cabida en cuanto a técnica y también para no tener que emprender ninguna modificación urbanística y se ha consensuado con todos los actores judiciales, "que han dado el visto bueno".

"Habrá tres alturas en la parte más cercana al bulevar Blasco Ibáñez y cuatro alturas en la parte que está más cerca a la Ronda Norte y habrá hasta tres plantas subterráneas", ha apuntado la consellera, quien ha añadido que el siguiente paso será licitar la redacción del proyecto, que, según ha dicho, se hará en enero de 2025. "Voy a luchar para ver las obras en marcha en 2026, aunque sea a finales de año", ha aclarado.

Pradas ha anunciado que la Ciudad de la Justicia, una vez ampliada, acogerá la sede del Instituto de Medicina Legal, que actualmente está ubicada en el Hospital Provincial, "lo que ha sido muy celebrado por su directora", ha resaltado.

NECESIDADES

Por otra parte, la consellera ha conocido durante su visita a la Ciudad de la Justicia las necesidades de los órganos judiciales. "Necesitamos nuevos órganos judiciales y me he comprometido con los representantes de la judicatura a reclamar ante el Ministerio de Justicia la creación de los mismos", ha apuntado.

En este sentido, Pradas ha indicado que entre las necesidades que le han trasladado se encuentran un nuevo juzgado de Instrucción; otro de Primera Instancia; otro de lo Mercantil, que está "absolutamente" colapsado"; y una nueva plaza de magistrado para la sección cuarta de la Audiencia Provincial.

"Queremos seguir mejorando y modernizando la Ciudad de la Justicia y todas las sedes judiciales de la provincia, por lo que estamos haciendo una prospección de las necesidades de todas", ha afirmado Pradas, quien ha señalado que se reunirá con representantes del Consejo General del Poder Judicial "para seguir avanzando y modernizando las sedes judiciales y dotarlas de mayor personal funcionarial posible porque hay un déficit al respecto".

La consellera ha avanzado en que los próximos dos años se invertirán más de 3 millones de euros en la Ciudad de la Justicia en distintas mejoras como calefacción, climatización, sistema de incendios y en nuevas infraestructuras judiciales.

En cuanto a la implementación del sistema informático Just@, ha indicado que se pretende que a finales de 2025 la administración de Justicia de la Comunitat sea "más moderna y más accesible". Además, la consellera ha significado que "se necesitan no solo refuerzos de funcionarios, sino que las plazas deben ser estructurales", y ha añadido que se van a valorar todas las necesidades.

Pradas también ha visitado la Oficina de Denuncias para las víctimas de violencia de género y, al respecto, ha indicado que desde el Consell estarán "siempre" al lado de las víctimas de violencia de género, y por eso es tan importante reforzar estas oficinas de atención a las víctimas".

INSISTIRÁ AL MINISTERIO

Respecto a la petición de reunión que hizo la pasada semana con los ministros de Justicia e Interior, Pradas ha señalado que no tiene todavía respuesta. "Si no me responden en breve, insistiré porque creo que es importante tomarse en serio a la Comunitat Valenciana en materia de Justicia y de Interior, ya que necesitamos más órganos y me gustaría consensuarlos con el ministro", ha dicho.

En materia de Interior, la consellera ha manifestado la necesidad de reforzar la presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunitat, así como hablar sobre la Polícia Autonómica. "Creo que desde el diálogo, el sentido común y la tranquilidad podemos alcanzar acuerdos, y espero que así sea en los próximos meses", ha añadido.