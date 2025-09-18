El Premio Hortensia Roig anuncia finalistas de una edición "de récord" con 316 candidatos

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Premio Hortensia Roig de literatura infantil ha dado a conocer los títulos de las cuatro novelas finalistas, seleccionadas por el jurado entre 316 obras presentadas por autores de todo el país en una edición que ha batido récords de participación, con 100 obras más que el año anterior.

Esta iniciativa, impulsada por Hortensia Roig, presidenta de EDEM Escuela de Empresarios y consejera de Mercadona, tiene como objetivo "despertar el interés de las niñas por las profesiones STEM", recuerda la organización en un comunicado.

Las cuatro novelas candidatas son: 'Tina y la gran colina', de Sergio Arce, (Santander), 'El misterio de las gafas mágicas', de Mónica Hernández (Granada), 'Amor a primera fórmula', de Ana Ortiz (Córdoba)' y 'Tata Jarache, la sabia viajera', de Laura Andreu (Alicante).

La novela ganadora está dotada con 8.000 euros, la publicación por Plataforma Editorial y distribución en librerías de 3.000 ejemplares. La segunda clasificada recibirá una dotación de 2.000 euros.

El veredicto del jurado, reunido en València el pasado mes de mayo, se dará a conocer el próximo 1 de octubre durante un acto que tendrá lugar en EDEM Escuela de Empresarios.

"Las cuatro historias finalistas son un reflejo del poder de la narrativa para despertar vocaciones STEM en las niñas y abrirles un mundo de posibilidades. Más talento, más ciencia, más niñas ingenieras o científicas: ese es el motor que nos ha impulsado. Nos emociona ver cómo el certamen se consolida como una plataforma de referencia en la literatura infantil, con una participación récord que demuestra que hay una gran comunidad creativa comprometida con inspirar a las nuevas generaciones", asevera Hortensia Roig, presidenta del jurado.

Entre los miembros del jurado se encuentran además la oncóloga y catedrática Ana Lluch; la nanoctecnóloga e investigadora Laura Lechuga; la presidenta ejecutiva de 50&50 Gender Leadership, Gloria Lomana; la bióloga y emprendedora Ángela Pérez y el escritor y fundador de Plataforma Editorial, Jordi Nadal.