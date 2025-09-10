Presentan una moción de censura en San Antonio de Benagéber para desalojar a Eva Tejedor de la alcaldía

La edil de Vox en el equipo de gobierno suscribe la moción que desautoriza el partido al no haberla comunicado ni consultado

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro concejales de la Agrupación Independiente de San Antonio de Benagéber (AISAB); el que fuera alcalde por esta formación y actualmente en el PP, Enrique Santafosta; la edil de Vox y miembro del equipo de gobierno, María José Esteve, y Enrique Celda, edil no adscrito que también figura en las listas 'populares' han presentado una moción de censura en San Antonio de Benagéber para desalojar de la alcaldía a Eva Tejedor, que concurrió a las elecciones por UCIN y era la única concejal por este partido, del que se desvinculó en julio.

El PP de San Antonio señala en un comunicado en redes sociales que se presenta la moción ante el "caos" que vive el Ayuntamiento, "sin presupuestos durante toda la legislatura", con "proyectos paralizados" y con una "evidente desidia en el mantenimiento y en los servicios básicos".

Ante esta situación, señala, la concejala del equipo de gobierno ha justificado la presentación de la moción en un "ejercicio de responsabilidad" con el fin de "buscar soluciones que mejoren la vida de los vecinos" de la localidad, "soluciones que no ha podido alcanzar con sus compañeros de gobierno" actuales.

De esta forma, la suscriben siete de los 13 ediles que conforman el consistorio que, además de los firmantes, está formado por Tejedor, dos ediles del PP y otro de Vox, que forman el equipo de gobierno, y dos más de Guanyem SAB, que le dieron su apoyo para la alcaldía como "persona de consenso".

La iniciativa propone como candidato a Santafosta, "consensuando un verdadero proyecto pensando en el bienestar de las personas, que haga retornar a nuestro pueblo a la senda de crecimiento que venía desarrollando en las dos últimas legislaturas" y depositan su "confianza" en el candidato ante su "experiencia como alcalde", así como por su "implicación constante en mejorar la calidad de vida" en la localidad y haber resultado el candidato más votado en las elecciones de 2023.

El PP de la localidad ha asegurado acoger esta situación "con responsabilidad y la plena confianza" de que "responde mucho más a la voluntad popular depositada en las urnas por los vecinos y vecinas en mayo de 2023 que al difícil encaje de piezas del actual gobierno". "Una moción de censura no buscada, pero necesaria", han resumido.

Pese al "escaso margen de tiempo" para el final del mandato, el PP promete "continuar trabajando paralelamente en el proyecto para nuestro municipio con la vista en 2027", con una lista que no incluye a los dos ediles 'populares' actualmente en el gobierno.

LA MOCIÓN ES "EL ÚNICO CAMINO"

Por su parte, la concejala de Juventud, Cultura y Fiestas, María José Esteve (Vox), señala en una carta abierta publicada en redes sociales, que ha tomado la decisión de firmar la moción de censura con la convicción de que es "el único camino para abrir una nueva etapa para que el Ayuntamiento vuelva a ser útil, activo y capaz de trabajar por el bienestar de todos".

No obstante, ha admitido de la decisión de firmar la moción "no ha sido una fácil, pero sí necesaria", y ha subrayado que su voluntad "no nace de la ambición personal, sino de la responsabilidad y del compromiso con mis vecinos".

Esteve ha lamentado que actualmente el Ayuntamiento "lleva más de dos años sin planificación, sin rumbo y sin soluciones para los problemas de los vecinos". "Todo este tiempo ha consistido en trabajar sin diálogo, sin colaboración interna y con un equipo desunido, lo que ha supuesto no poder avanzar, no poder ejecutar proyectos y, lo más grave, ni siquiera presentar presupuestos en todo este tiempo", ha criticado.

Además, ha avanzado que asumirá "nuevas competencias y delegaciones". "No renuncio a mis principios ni a mis valores. Al contrario, esta decisión nace de ellos", ha justificado, al tiempo que ha negado actuar "por interés propio, sino por la convicción de que nuestro pueblo merece un equipo de gobierno que funcione, que planifique y que esté a la altura de sus vecinos".

VOX NO HA "AUTORIZADO" LA MOCIÓN

No obstante, desde Vox Valencia han asegurado, en un comunicado, que la decisión de firmar la moción por parte de la concejala María José Esteve es "estrictamente personal" y que no ha sido previamente consultada a los órganos de dirección del partido, "ni por tanto autorizada por los mismos".

Además, han añadido que esa "decisión personal tampoco la ha consultado con su compañero y portavoz del grupo municipal de Vox en San Antonio de Benageber, Salvador Barberá", por lo que representa "únicamente la posición y la voluntad" de Esteve.

"LA SITUACIÓN NO PUEDE PROLONGARSE MÁS"

Por su lado, AISAB, en un comunicado, ha justificado la necesidad de impulsar la moción de censura: "La situación actual en nuestro municipio no puede prolongarse más. La falta de gestión y la parálisis del gobierno han frenado proyectos fundamentales y retrasado soluciones que nuestros vecinos necesitan con urgencia".

En cualquier caso, desde la formación se han mostrado "dispuestos a asumir nuevamente el gobierno con más fuerza, determinación y experiencia que nunca". "Llevamos años trabajando por y para nuestro pueblo, y esa experiencia será fundamental para retomar el rumbo y garantizar una gestión eficaz", han aseverado.

"REPARTO DE SILLAS Y FAVORES"

Por último, desde Guanyem SAB han criticado que la moción "no responde al interés general, sino al reparto de sillas y favores" y han considerado que tras el impulso de la misma no hay "más que la repetición de un ciclo de viejas prácticas, clientelismo y opacidad". "Ya advertíamos hace meses que el paso oficial de Santafosta en el nuevo PP de San Antonio de Benagéber no era más que un reagrupamiento de la derecha local", han sostenido.

De cualquier modo, han afirmado que "no solo la derecha es responsable de esa situación", puesto que el gobierno actual, "que debía representar un cambio y una oportunidad para el pueblo, ha demostrado una incapacidad evidente para gobernar y una falta de ambición política alarmante".

TEJEDOR SE DESVINCULÓ DE UCIN A FINALES DE JULIO

La actual alcaldesa, Eva Tejedor, anunció a finales de julio su desvinculación de UCIN, formación con la que concurrió a las elecciones municipales de 2023, después de que esta formación abandonara "de forma unilateral" la Unión Municipalista.