La presidenta del juicio del caso de Marta Calvo convoca al jurado tras 48 horas de deliberación sin veredicto

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La magistrada presidenta del juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia contra Jorge Ignacio P.J., acusado de matar a Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela, ha convocado al jurado popular que le juzga tras 48 horas de deliberaciones sin alcanzar un veredicto.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la vista se celebrará a las 15.30 horas para resolver posibles dudas y, en su caso, ampliar instrucciones.

Esta vista está contemplada en el artículo 57.2 de la Ley Orgánica del Jurado y se celebrará en audiencia pública en la sala Tirant 1 de la Ciudad de la Justicia de València.

El objeto del veredicto llegó al jurado el lunes a mediodía, sobre las 15 horas, y transcurridas las primeras 48 horas no hay un veredicto: se necesitan siete votos si son desfavorables al acusado, frente a los cinco si son favorables al reo.

No existen plazos concretos ni prórrogas para que el jurado --en este caso, siete mujeres y dos hombres-- alcance un acuerdo, tal y como establece la normativa.

La votación de las preguntas que forman parte del objeto del veredicto es nominal. Una vez se llegue a un veredicto, se elaborará un acta que se entregará al magistrado presidente y éste convocará a las partes del proceso para su lectura en sede judicial.

El acusado ha defendido su inocencia durante todo el juicio y, de hecho, en el turno de la última palabra, insistió: "Lo único que puedo decir es que no le he quitado la vida a nadie, no he drogado a nadie, no he violado a nadie ni he puesto droga a nadie en sus órganos genitales".

El acusado, a quien se le atribuye, además de los homicidios, otros siete delitos de abusos sexuales a otras jóvenes --todas ellas prostitutas--, señaló el último día de juicio que sentía "mucho" el dolor que pueda tener la familia de Marta Calvo por no haber encontrado el cuerpo, pero dijo "lo que ocurrió con todo lujo de detalles. No tengo nada más que aportar", manifestó.

Jorge Ignacio se enfrenta a la prisión permanente revisable, tal y como reclaman algunas acusaciones, mientras que la Fiscalía le solicita 120 años de prisión, 10 años menos que lo que requería inicialmente tras retirarse una de las víctimas como acusación, que no quiso declarar en el juicio. Le atribuye tres delitos de homicidio y 10 abusos sexuales. Por su parte, la defensa reclama la absolución.