El primer centro universitario español en China "avanza con paso firme" y suma proyectos de IA, mecánica e informática

El rector de la UPV, José E. Capilla, y el presidente de la Beihang University, Yunpeng Wang, han firmado hoy cuatro acuerdos para Impulsar la I+D conjunta y la creación de nuevos laboratorios mixtos de investigación

El Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), primer centro universitario español en China, "avanza con paso firme" y suma nuevos proyectos de investigación en áreas como inteligencia artificial, fabricación inteligente, mecánica e informática.

El rector de la UPV, José E. Capilla, y el presidente de la Beihang University, Yunpeng Wang, --entidades que impulsan el campus-- han firmado este viernes cuatro nuevos acuerdos de colaboración cuyo objetivo es llevar a cabo nuevas actividades y proyectos de investigación entre ambas entidades.

Los acuerdos suscritos contemplan la creación de cuatro nuevos laboratorios conjuntos de investigación centrados cada uno de ellos en inteligencia artificial, fabricación inteligente, mecánica e informática.

Además, se han suscrito otros dos acuerdos -memorandos de entendimiento: el primero, entre el Instituto VRAIN de la UPV y la School of Automation Science and Electrical Engineering de Beihang University; y el segundo para el intercambio de estudiantes.

"Esta jornada marca un hito en nuestra intensa colaboración, constituye un paso decisivo en la colaboración académica entre China y España, así como entre nuestras dos instituciones. Tras un trabajo intenso, asentado en los cimientos de una larga trayectoria de internacionalización de nuestra universidad, hoy puedo afirmar con orgullo que hemos hecho historia: la UPV se ha convertido en la primera universidad española que tendrá un campus en la República Popular de China. Y, además, lo hemos hecho junto a una de las mejores instituciones de educación superior del país: Beihang University", ha destacado el rector Capilla.

Además, el máximo responsable de la UPV ha destacado que el BVPI recibió ayer la última de las validaciones del Ministerio de Educación chino que concierne a la aprobación de los 14 programas académicos que se impartirán en el centro.

"Hoy es un día especialmente importante porque hemos conocido de manos del propio presidente Wang que nuestro proyecto dispone ya de la aprobación oficial por parte del Ministerio de Educación de China, lo cual marca uno de los hitos más importantes en el desarrollo de un proyecto único en el marco del sistema universitario español", ha añadido Capilla.

Por su parte, Yunpeng Wang ha señalado que "Beihang está dispuesta a trabajar de la mano con la Universitat Politècnica de València, adherirse al concepto de "inclusión, innovación y cooperación", tomar la innovación científica como guía, la formación de talento como piedra angular y el intercambio humanístico como vínculo, para construir conjuntamente una plataforma de referencia donde lo digital y lo inteligente empoderen la formación de talento y la cooperación científica y tecnológica entre China y España.

El presidente de la BUAA ha mostrado también su deseo de que con la puesta en marcha de los nuevos laboratorios conjuntos "nuestras universidades aprovechen plenamente sus respectivas fortalezas en campos como las tecnologías de comunicación de nueva generación, la inteligencia artificial, la ingeniería aeronáutica y la fabricación inteligente, soliciten proyectos internacionales de investigación colaborativos, y que más empresas se unan a nosotros para llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo conjuntos, impulsando la cooperación internacional entre industria, universidad, investigación y aplicación.

La firma de estos acuerdos ha tenido lugar en el marco de la visita institucional que una delegación de la BUAA ha realizado al campus de Vera de la UPV. La delegación de la Beihang University ha estado compuesta por un total de 22 personas, acompañadas por tres representantes de la Embajada de China en España, entre ellos el consejero de Educación Yongfeng Hou.

Por su parte, la consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat, Carmen Ortí, ha destacado que el proyecto "abrirá oportunidades en ingeniería aeroespacial, inteligencia artificial, movilidad sostenible y digitalización industrial".

Ortí, acompañada en el encuentro por la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha agradecido la presencia del consejero de Educación y Cultura de la Embajada de China en España, Hou Yongfeng, del rector de la Universidad de Beihang, profesor Wang, y de los representantes empresariales que participan en la iniciativa. Su implicación, ha indicado, "demuestra la solidez del proyecto y la confianza conjunta en su potencial".

Asimismo, ha asegurado que "la Comunitat Valenciana, España y China pueden avanzar más rápido si colaboran, compartiendo capacidades, recursos y experiencia en estos sectores clave para la transformación de nuestra economía".

La titular de Educación ha aprovechado para reafirmar el compromiso de la Generalitat con el desarrollo del centro internacional, subrayando "la importancia de las alianzas que generan valor mutuo, fortalecen nuestros sistemas universitarios y contribuyen al progreso económico y social".

INICIO ACTIVIDAD DOCENTE

El Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI) comenzará su actividad docente en el curso académico 2026/27. Diseñado para albergar hasta 2.000 estudiantes, su oferta académica incluirá cuatro programas de grado, seis programas de máster y cuatro programas de doctorado, focalizados en tres ramas: comunicaciones, ingeniería informática e inteligencia artificial, e ingeniería aeronáutica.

El centro ha sido seleccionado además por el Ministerio de Educación de China como proyecto piloto del Sino-Foreigner Excellence Engineering Program, una iniciativa que permitirá a los estudiantes de la UPV obtener el título oficial chino de la Beihang University (BUAA) tras realizar una estancia académica en el país asiático.

Este programa se integrará con los futuros dobles títulos entre la UPV y la BUAA, con el objetivo de que toda la oferta académica compartida ofrezca una doble titulación reconocida tanto en España como en el mercado chino.