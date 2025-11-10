Primer día sin tuctucs en el Casco Antiguo de Alicante

Archivo - Imagen de archivo de un tuctuc en la ciudad de Alicante - PSPV ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los tuctucs no pueden circular desde este lunes por el Casco Antiguo de la ciudad de Alicante, en aplicación de la ordenanza municipal que regula la zona de bajas emisiones (ZBE), según detalló el ayuntamiento hace unos días.

Dicha norma "actualiza el régimen de acceso y circulación" en el anillo primero de este enclave y no permite el tránsito de estos vehículos. En consecuencia, "quedan sin efecto las autorizaciones concedidas con anterioridad para circular o acceder a esta zona" de la capital alicantina.

El concejal de Tráfico y Movilidad Urbana, Carlos de Juan, aseveró en un comunicado que el objetivo de la aplicación de esta medida es "reforzar la seguridad vial y mejorar la movilidad peatonal en este barrio".

De Juan recalcó que el Ayuntamiento de Alicante, "en cumplimiento de la vigente ordenanza municipal de bajas emisiones, lo que va a hacer es transmitir a las empresas afectadas, como deferencia, la situación actual de la nueva normativa y, por tanto, ese control y esa restricción del tráfico que van a tener estos vehículos tuctuc, que ya no van a poder acceder al Casco Antiguo".

El edil insistió en que la decisión se ha adoptado, en primer lugar, para cumplir la normativa y, en segunda instancia, para "mejorar la regulación del tráfico en el Casco Antiguo, la seguridad vial y la movilidad peatonal, eliminando vehículos de la circulación". "Últimamente teníamos una sobrecarga de automóviles, sobre todo generada por la circulación de los tuctucs", sentenció.