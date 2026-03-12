Primer paso para la Agencia Municipal de Alquiler de València: Aumsa recibe el encargo de su diseño

Archivo - Imagen de recurso de contrato de alquiler. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València tiene previsto dar este viernes el primer paso para la creación de la Agencia Municipal de Alquiler con la aprobación, por parte de la Junta de Gobierno Local, del encargo de su diseño e implementación a la sociedad municipal Aumsa.

La iniciativa cuenta con una dotación presupuestaria inicial de 300.000 euros para 2026 y la previsión es que la agencia pueda estar operativa a lo largo de este mandato, señala el consistorio en un comunicado.

La Agencia de Alquiler --"uno de los compromisos del gobierno municipal para facilitar el acceso a la vivienda", subrayan-- nace para "dar respuesta a la necesidad de jóvenes y el resto de colectivos con dificultades para encontrar una vivienda asequible debido a los elevados precios del alquiler en el mercado ordinario del alquiler".

El objetivo, agregan, es "habilitar una bolsa de pisos que, pese a estar en condiciones de ser habitados, se encuentren vacíos por el temor de sus propietarios a ponerlos en alquiler ante el riesgo de impagos, ocupaciones ilegales o a sufrir daños en los mismos".

Para ello, la agencia garantizará a esos propietarios el cobro de su renta mientras su propiedad esté alquilada a cambio de ponerla en el mercado a un precio por debajo de la media, de manera que jóvenes y otros colectivos con problemas de acceso al mercado libre tengan más fácil alquilar una vivienda.

Según explica, en un comunicado, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, "existen numerosas viviendas vacías cuyos propietarios son en muchos casos pequeños ahorradores de rentas medias que no las ponen en alquiler por miedo".

"Nuestro objetivo con esta medida es aportar seguridad y estabilidad a esos pequeños propietarios garantizándoles el cobro puntual de su renta a cambio de que saquen al mercado su vivienda a precios asequibles para las personas con menores posibilidades económicas", ha detallado el edil.

La puesta en marcha de la Agencia Municipal de Alquiler "es uno de los compromisos adquiridos por la alcaldesa María José Catalá y se enmarca en el conjunto de medidas para dar un nuevo impulso al Plan + Vivienda, el programa municipal para poner a disposición de la ciudadanía más de 1.000 viviendas de protección pública", remarca el responsable municipal de Urbanismo.

La empresa municipal Aumsa se encargará del diseño y la gestión de la agencia, que contará con personal dedicado a la tramitación de expedientes y a la atención a propietarios e inquilinos, incluyendo una línea telefónica gratuita 900.

El encargo aprobado por la Junta de Gobierno también contempla la realización de una campaña de comunicación en radio, medios digitales y redes sociales, así como la posibilidad de colaborar con colegios profesionales, entidades y compañías de seguros mediante la firma de convenios. Se ampara en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que permite encomendar este tipo de prestaciones a los medios propios del Ayuntamiento.