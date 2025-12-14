Las primeras horas del temporal no provocan incidencias pero Emergencias pide precaución: "Es una buena noticia"

Reunión de coordinación ante el episodio de lluvias en la Comunitat Valenciana - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras horas del temporal de lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana, especialmente a parte de la provincia de Valencia donde se ha activado la alerta roja, no ha provocado ninguna incidencia destacable, algo que para los responsables de Emergencias es "una buena noticia", aunque han insistido en pedir precaución a la ciudadanía de cara a las próximas horas.

Así lo han señalado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en atención a medios tras la reunión de coordinación celebrada este domingo por la mañana en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) en L'Eliana (Valencia), en la que han participado los organismos y agencias implicadas, para evaluar la situación a lo largo de la pasada noche.

De un lado, Valderrama ha indicado que afortunadamente no se han producido incidentes relativos con el episodio de lluvias, pero ha recalcado que se mantiene el aviso rojo en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia y en el litoral norte de Alicante se ha elevado el nivel a naranja, la que ha sido la "única variación".

Ante esta situación, ha insistido en recomendar a la población que se mantenga "muy atenta" a toda la información y a las recomendaciones de las autoridades y ha pedido fundamentalmente evitar los desplazamientos "si no son estrictamente necesarios".

También ha subrayado la necesidad de "no confiarse" y de seguir medidas como no cruzar vados inundables, "aunque no esté lloviendo, porque lo importante de este episodio son las lluvias acumuladas, que pueden dar lugar a que haya un mayor cauce en ese vado y que pueda atrapar a algún vehículo". Y ha llamado a evitar las actividades a aire libre y, ante cualquier emergencia, ponerse en contacto con el 112 para movilizar "todos los recursos que hagan falta".

FUNDAMENTAL LA AUTOPROTECCIÓN

"Creemos siempre que lo fundamental en esta parte de la coordinación que se está haciendo entre todas las administraciones, que es muy importante estar prevenidos y atentos ante cualquier situación que se pueda producir, es la autoprotección de la ciudadanía y seguir en todo momento las recomendaciones que se vayan dando", ha señalado el conseller de Emergencias.

Respecto a los registros de lluvia, Valderrama ha concretado que los acumulados más importantes se han localizado en la comarca de la Safor y en la Marina, pero ha advertido de que "puede ir evolucionando", sobre todo hacia el litoral norte de Valencia.

Preguntado por la situación de los encuentros deportivos previstos para este domingo --que el Ayuntamiento de València ha pedido suspender--, Valderrama ha apuntado que se trata de una competencia de La Liga, a la que se ha pedido que tome una decisión "a la mayor brevedad posible", porque la celebración de estos eventos supone el desplazamiento de personas y una de las recomendaciones es precisamente evitar los que no sean esenciales.

ADELANTAR LOS DESPLAZAMIENTOS POR CARRETERA

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado que las precipitaciones se han centrado fundamentalmente en la zona de la Safor, aunque ha destacado que los cuerpos de bomberos no han reseñado "ninguna cuestión destacable".

No obstante, ha considerado importante lanzar un "mensaje a la ciudadanía" de que, al ser domingo, eviten los desplazamientos de retorno a las primeras residencias durante las horas de la alerta roja y ha pedido que se lleven a cabo "lo antes posible" para tener "mayor tranquilidad", puesto que la situación "se va a ir complicando" especialmente por la tarde.

Asimismo, ha pedido ser conscientes de que los desplazamientos por carretera "pueden suponer un peligro" y también los movimientos en espacios cercanos a barrancos y cauces, que "siempre deben de estar vigilados por todos los servicios de emergencias competentes". También ha llamado a seguir la información por los canales oficiales.

COORDINACIÓN "PERMANENTE"

En este contexto, Bernabé ha apuntado que durante la tarde de este sábado la ciudadanía de parte de la provincia de Valencia recibió un mensaje ES-Alert para que pudiera tener "la información con el tiempo suficiente para poder programar y organizar sus vueltas", una cuestión a su juicio "necesaria a tener en cuenta".

Ante esta situación, ha garantizado que las administraciones seguirán "muy pendientes" de la evolución del tiempo a lo largo de las próximas horas en las distintas actualizaciones de la previsión meteorológica para "seguir coordinados y en coordinación". De hecho, ha apuntado que con Valderrama mantiene "una coordinación permanente en todo momento" por si hay "alguna otra novedad".