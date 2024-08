Pro Weekend Fest reunirá 34 bandas y solistas en su décimo aniversario

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 34 bandas y solistas locales, nacionales e internacionales protagonizarán las actuaciones musicales de la décima edición del Pro Weekend Fest, que se celebrará entre el 16 y el 19 de octubre en diversos espacios de la ciudad de Castelló de la Plana.

El cartel del X Pro Weekend Fest está integrado por formaciones emergentes que buscan darse a conocer en este evento de referencia ya internacional en el sector, según ha anunciado la organización en un comunicado.

En el certamen confluirán profesionales de la industria musical: intérpretes, managers, programadores, productores, entidades de promoción artística, técnicos, medios de comunicación y, cómo no, público dispuesto a descubrir nuevas propuestas.

Las bandas y solistas nacionales e internacionales que protagonizarán la décima edición de Pro Weekend Fest son : C'est Karma, Chubby Cat, Cives, Creeping Jean, De Fem, Debdepan, Dictator, Eva McBel, Joell, Jorge Da Rocha, Karma Sheen, La Sole, Los Sara Fontán, Misia Furtak, New Wave Kill, Parliamo, Rodney Branigan, Shelf Lives, Ta Ga Da, Tape Toy, The Love Buzz, The Silver Lines, The Yum Yums, Tuys, Unsafe Space Garden y Venus Grrrls.

CS TALENT Y CAMPUS FORMATIVO

En esta nueva edición del Pro Weekend Fest habrá también un apartado especial para formaciones castellonenses, agrupadas como CS Talent, que han sido escogidas por profesionales que estarán presentes en la capital de la Plana entre el 16 y el 19 de octubre. Son las siguientes: Back To The Hills, Junior Mackenzie, Kawak & Blackird Trio, Loretta's, Nadia Sheikh, Nube Naranja, Sanspok y The Black Beat.

Además, se desarrollará un Campus formativo en el que participarán las jóvenes bandas castellonenses Línea Maginot, Trofeo y Woody Harbour.

Pro Weekend Fest pone a disposición del público abonos para los cuatro días al precio de 40,20 euros (gastos de gestión incluidos). Los abonos para delegados profesionales tienen un coste de 60,20 euros y permiten también asistir a conferencias y Campus impartidos por profesionales de la industria musical, además de los showcases y actividades complementarias incluidas en la programación. Ambas modalidades de abono pueden adquirirse a través de la web oficial.

La décima edición de Pro Weekend Fest cuenta con las colaboraciones del Ayuntamiento de Castelló, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Institut Valencià de Cultura, Diputació de Castelló, Acción Cultural Española, Agencia Valenciana de Turismo Mediterranew Musix, Inaem, SAMA (Scottish Alternative Music Awards), Pitch Scotland, Kultur Ix-Arts Council Luxembourg, We Move Music Croatia y Music From Ireland.