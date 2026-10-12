Pro Weekend reunirá en Castelló a unos 40 grupos y solistas en una edición marcada por el recuerdo a Ángel Ortí

Archivo - Castelló volverá a convertirse en "punto de encuentro de la música underground y emergente internacional" con la celebración de Pro Weekend - REMITIDA PRO WEEKEND - Archivo

CASTELLÓ, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castelló volverá a convertirse en "punto de encuentro de la música underground y emergente internacional" desde el próximo miércoles, 14 de octubre, al sábado 17, con la celebración de Pro Weekend. La feria musical, pionera en la Comunitat Valenciana en el formato de showcases y conferencias profesionales, alcanza su 12.ª edición marcada por el reciente fallecimiento de su codirector, Ángel Ortí, "cuya memoria estará presente durante los cuatro días del evento", destaca la organización.

Para el viernes 16 se ha preparado un tributo a la memoria de Ángel que tendrá lugar en La Bohemia (20:00), con la actuación especial de la cantante alcorina-londinense Nadia Sheikh, quien se une a la programación ya prevista.

"Ángel era el codirector de Pro Weekend desde que se unió al equipo. Una persona de gran inteligencia, que dominaba cinco idiomas, y ayudaba en toda la logística del festival, tomando decisiones importantes, booking, responsable directo de alianzas con festivales, además de colaborar a que las bandas de Castellón consiguiesen apoyos económicos", resume, en un comunicado, el director de Pro Weekend, Miguel Ángel Borja, al recordar su figura.

Como es habitual en Pro Weekend, su programación sirve para que grupos y solistas de diversas partes del mundo muestren sus respectivas propuestas musicales a través de showcases (conciertos cortos). Un apartado que se desarrollará en cinco locales de Castelló de la Plana, como son La Bohemia, Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), Terra, Because y Roots, además de Habanero (Benicàssim), donde se desarrollará la mayor parte de las conferencias.

Serán cerca de 40 los grupos y solistas que pisarán estos escenarios. El apartado internacional está integrado por A Primitive Evolution (Canadá), Alice Faye, Waverley y Wends (Escocia), Cucamaras, Debdepan y Mama Oh No (Inglaterra), Dirty Faces, For Nina y Telekura (Irlanda), Biuret (Corea del Sur), Celavi y HMS Morris (Gales), Core Mato y Stain (Italia), Elastic Skies y FarMar (Austria), Gloory Hole (México), JoethePoet (Estados Unidos), Josy (Alemania), Koikoi (Serbia), Summer of Hate (Portugal) y Sunhill (Suecia).

El apartado nacional lo forman Ashleys y Momoy (Madrid) y María Marín (Sevilla). Habrá representación castellonense con Chiva Flor, Comanche, Falsonueve, Hummer Lema, Kawak, Killus, Mardestellos, Nadia Sheikh, Pvta Misèria, Too Young To Die y Youthical Vybz Sound.

Para asistir a estos conciertos hay disponible un abono general por 40 euros que puede adquirirse en la web oficial de Pro Weekend. También hay disponibles entradas de día, a 15 euros (miércoles y jueves), 30 euros (viernes y sábado), 20 euros (La Bohemia) y 10 euros (Roots).

PROGRAMA DE CONFERENCIAS

De manera paralela se desarrollarán las conferencias --en inglés y algunas en castellano-- que correrán a cargo de profesionales de diversos ámbitos de la industria musical. Dentro del largo listado figuran Celia Carrillo, directora de Music By Spain, la nueva Oficina Export de música española; Daryl Bamonte, con una vida musical ligada a Depeche Mode y The Cure; Steve Farris, clave en la carrera de bandas como Snow Patrol.

A su lado, directores de festivales como Marcio Laranjeira (Tremor Festival de Azores), Andy Jones (Focus Wales), Samuele Sblendorio (Parti Mosho) o Ben Street (Wild Paths). Así como profesionales de la sincronización como Everton Lewis Jr y Dina Coughlan o comunicadores y creadoras de contenido como Marcin Bakiewicz (Anty Radio) o Blanca Fuerte Blanquinni. Para asistir a estas charlas es necesario adquirir el abono Pro, en la web oficial.

Además de estar presente y participar en las conferencias que se celebrarán en Habanero, La Bohemia, Because, Roots y ECO Les Aules, esta entrada permite acceder a todos los showcases y actividades complementarias de Pro Weekend. Y dentro de este apartado, se celebrará un campus especial para el alumnado de IES Vila-roja, de Almassora.

Pro Weekend cuenta con el apoyo institucional de Ajuntament de Castelló, Diputació de Castelló, Generalitat Valenciana, Ací Ara, Institut Valencià de Cultura, Mediterranean Musixx, AC/E (Acción Cultural Española), Gobierno de España, Ministerio de Cultura, PortCastelló, Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), Unión

Europea (Co-funded by the European Union) y Fundación Dávalos-Fletcher. Además, cuenta con aliados estratégicos como Music From Ireland, Westside Music Sweden, Viva Sounds, Wild Paths, Austrian Music Export, Focus Wales, SAMA, PITCH, NBG Pop, RMA, Pugli Sounds y Parti Mosho. Más los colaboradores Blackstar Amplification y IES Vila-roja.