La producción industrial sube un 4% en julio en la Comunitat, 1,4 puntos más que la media nacional

Archivo - El interior de una planta de vehículos - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 4% interanual el pasado mes de julio en la Comunitat Valenciana, 1,4 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 2,6%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en la autonomía y encadena dos meses de crecimiento.

El índice fue positivo en todas las comunidades autónomas con Murcia (+9,6%), Cantabria (+7,1%) y Baleares (+5,5%) con mayores incrementos, excepto en Canarias en donde cayó un 2,5%.

En lo que va de año, la producción industrial en la Comunitat Valenciana ha caído un 0,6%, frente a una incremento del 1,3% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 2,6% con un descenso del 13,9%en el caso de los duraderos y un 1,2% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 7,1%;, los bienes intermedios anotaron un 2,2% más y los de la energía, un 14,5% más.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la producción industrial

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