El profesor de la UMH Eduardo Fernández Jover, Premio Bartimeus por sus avances en visión artificial para ciegos

Archivo - Estudiante ciego en imagen de archivo. - ONCE - Archivo

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche (Alicante), Eduardo Fernández Jover, ha recibido el Premio Bartimeus 2023 por sus avances en la visión artificial y su trabajo para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas ciegas. Así, se ha convertido en el segundo europeo que gana este distintivo.

El galardón ha sido otorgado por el Departamento de Oftalmología Henry Ford y el Instituto de Oftalmología de Detroit (Estados Unidos), en una ceremonia celebrada en Detroit, en el 13th World Research Congress 'The Eye and the Chip 2023', con líderes internacionales de la comunidad médica, científica y oftalmológica, según ha informado la institución académica en un comunicado.

El Premio Bartimeus, nombrado en honor al personaje bíblico que recobró la vista, se otorga cada dos años y reconoce a personas que han dedicado sus vidas al campo de la visión artificial.

El profesor de la UMH Eduardo Fernández Jover es el segundo investigador europeo que recibe este reconocimiento, tras el investigador de la Universidad de Tübingen de Alemania Eberhart Zrenner, que recibió este galardón en 2006.

Durante décadas, el director del Instituto de Bioingeniería de la UMH ha liderado investigaciones pioneras en el campo de la visión artificial. Asimismo, ha realizado contribuciones científicas "fundamentales" para el desarrollo de nuevas neuro prótesis visuales corticales, que en el futuro puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas ciegas.

Además, Fernández Jover ha sido pionero en el desarrollo de nuevos enfoques para mejorar la biocompatibilidad a largo plazo de los implantes neurales y uno de los primeros en incorporar el código neural en las prótesis visuales. Actualmente, su grupo coordina un estudio clínico para investigar las percepciones visuales inducidas por la estimulación de la corteza cerebral humana de sujetos ciegos mediante el uso de matrices de microelectrodos intracorticales.

"Este premio es un reconocimiento a la dedicación y colaboración de todo un equipo de investigadores, científicos y médicos comprometidos con la causa de mejorar la vida de las personas ciegas", ha resaltado el investigador.

La UMH ha apuntado que este galardón "reafirma el compromiso" de Fernández Jover y del grupo de Neuroingeniería Biomédica de la institución académica en la búsqueda de soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y, al mismo tiempo, destaca la importancia de la colaboración interdisciplinaria en la investigación científica y la ingeniería.