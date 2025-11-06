El profesorado experto y especialista de FP mantiene la huelga y cree "insuficiente" la propuesta de Educación

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga indefinida de profesorado experto y especialista de Formación Profesional (FP) convocada para reclamar mejoras en sus condiciones laborales se mantiene al considerar "insuficiente" la propuesta realizada por la Conselleria de Educación.

Representantes del comité de huelga de expertos de FP y especialistas de régimen especial se han reunido este jueves con el director general de Personal, Pablo Ortega, mientras el profesorado en huelga, con alumnado de los centros implicados, se concentraba a la puerta de la Conselleria de Educación.

Durante elencuentro, según fuentes sindicales, el director general ha explicado la propuesta para "mejorar" las condiciones laborales de este profesorado, que ha visto recortado drásticamente su horario y, por lo tanto, sus retribuciones.

La oferta "incrementa mínimamente el horario laboral, un hecho que no satisface las demandas del colectivo, que quieren recuperar el horario que tenían hasta ahora y que se equipara al resto de profesorado funcionario, para poder atender mejor el alumnado y llevar a cabo las funciones que ahora han dejado de hacer (gestión y revisión de materiales y talleres, programaciones, reuniones de coordinación, de departamento, contactos con empresas para la dual, etc.)", explican las mismas fuentes.

El comité de huelga ha rechazado, por lo tanto, la propuesta de la Cadministración y ha vuelto a solicitar que se modifique el decreto 97/2025 para eliminar el recorte horario y, recuperar, por lo tanto, el salario y las funciones anteriores. También ha pedido una nueva reunión para atender estas peticiones y "acordar una solución definitiva al conflicto".

El profesorado experto y especialista es un colectivo de cerca de 500 personas, contando también las 40 plazas que quedan para adjudicar todavía, "pero su docencia es indispensable para formar el alumnado de FP y de régimen especial", subrayan.

NUEVAS CONCENTRACIONES DE PROTESTA

Después de la reunión, se ha llevado a cabo una asamblea en la que se ha acordado mantener la huelga indefinida y convocar nuevas concentraciones el próximo lunes, 10 de noviembre, a las 11.00 h ante las direcciones territoriales de Educación en Alicante y Castelló y la Conselleria de Educación en València.

Por otro lado, aseguran que la huelga indefinida está teniendo "un seguimiento masivo del 88%, una vez descontados los servicios mínimos". Los organizadores creen que la Conselleria "ha presentado unos datos no creíbles, por la forma de contabilizar los días de huelga".

Por su parte, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha deallado que su oferta consiste en un incremento de las horas de su jornada laboral con el aumento retributivo correspondiente.

EMPLAZADOS A OTRO ENCUENTRO

Así se lo ha trasladado Pablo Ortega a representantes de expertos de FP y de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT, a quienes emplazará a un nuevo encuentro la próxima semana para abordar la propuesta.

En concreto, desde la Conselleria se ha propuesto incrementar en una hora a los profesores expertos que tienen entre una hora y seis de dedicación mientras que se aumentaría en dos horas a quienes se encuentren en la franja de entre 7 y 18 horas de dedicación.

Durante este curso 25-26 el personal experto ha sido contratado de manera indefinida, frente a los contratos de 6 o 9 meses que tenían hasta el curso pasado. Tras la publicación del Decreto 97/2025, se garantiza a este colectivo estabilidad, derecho a la percepción de trienios y una indemnización en caso de despido, defiende el departamento que dirige José Antonio Rovira en un comunicado.