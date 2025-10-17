Proponen adjudicar las obras para finalizar el parque de La Torreta en Alicante a Imesapi por 3,3 millones

Proponen adjudicar las obras para finalizar el parque de La Torreta a Imesapi por 3,3 millones - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante avanza en el proyecto para finalizar el parque Isla de Corfú, situado en el barrio de La Torreta, con la clasificación y propuesta de adjudicación del contrato de obras en mesa de contratación a la empresa Imesapi SA, que ha presentado una oferta económica de 3.369.956 euros. Las actuaciones salieron a licitación con un presupuesto base de 3.633.376,19 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El proyecto contempla la conclusión de este espacio verde de más de 20.000 metros cuadrados entre las avenidas Isla de Corfú y Deportista Isabel Fernández. Este "gran parque" contará con un escenario con gradas; tres zonas de juegos infantiles, que incluyen una tirolina de 28 metros y juegos adaptados; nueve grandes toboganes, que permitirán salvar los desniveles de forma lúdica; una zona deportiva con área de calistenia, circuito de ejercicios biosaludables, pistas de petanca y muro de escalada y zonas verdes con setos y arbolado y áreas de descanso y de sombra, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

Para la ejecución de las obras presentaron sus ofertas CHM Obras e Infraestructuras; la unión temporal de empresas (UTE) Conelsan Gestaser; Rover Infraestructuras; Obrascón Huarte Lain; Pavasal Empresa Constructora; Acsa Obras e Infraestructuras; la UTE Alcudia Servicios y Obras e Involucra; Binaria Compañía General de Construcciones; Aitana Actividades de Construcción y Servicios; Mediterráneo de Obras y Asfaltos; Tecnología de la Construcción y Obras Públicas; Imesapi y Torrescámara y Cía. de Obras.

ZONAS VERDES, DEPORTIVAS Y DE OCIO

El parque está diseñado como una "gran zona verde" con distintas alturas y zonas de juego, deporte y estancia. Para la plantación de árboles y setos en el parque, se ha planificado una distribución que busca "destacar la diversidad de los espacios, organizando las especies en función del color, la época de floración y la compatibilidad entre ellas".

La intención es que el jardín ofrezca un "recorrido visual cambiante", donde cada área esté caracterizada por un color predominante en su floración, para crear "un entorno dinámico y estéticamente rico a lo largo del año".

También habrá zonas con mobiliario urbano para el descanso y disfrute ciudadano, así como zonas de sombra. "Pero lo más significativo de este nuevo parque de Alicante es la gran cantidad y variedad de espacios de entretenimiento lúdico y deportivo que albergará, incluyendo un escenario con gradas para la celebración de todo tipo de actos al aire libre", ha resaltado el Ayuntamiento.

La nueva zona verde tendrá "tres zonas de juegos infantiles" que incluyen juegos inclusivos, como pasarelas para personas con movilidad reducida, paneles táctiles y sonoros y columpios adaptados. Además, contará con una tirolina de 28 metros de longitud y con nueve toboganes ubicados en las laderas que separan las terrazas del parque, para generar "un itinerario alternativo especialmente diseñado para los más pequeños".

"EXPERIENCIA LÚDICA"

Estos toboganes conectan el mirador superior con el foso de grava redondeada en el que se encuentra la tirolina para ofrecer "una experiencia lúdica que enriquece el recorrido del parque y proporciona una transición divertida entre los distintos niveles del terreno".

Además, se colocarán cuerdas de escalada paralelas a los taludes en los laterales de los toboganes, para permitir que los usuarios puedan ascender por las pendientes trepando por ellas. Según el consistorio, "esta solución no solo ofrece una alternativa lúdica y dinámica en el recorrido del parque, sino que también fomenta la actividad física y el juego interactivo, enriqueciendo la experiencia de los visitantes y promoviendo la participación de personas de todas las edades y capacidades".

"Una parte importante del parque, destinada a usuarios de mayor edad, son los equipamientos deportivos. Estos se encuentran situados en torno a las entradas suroeste, pero están perfectamente conectados con las zonas de juego, lo que facilita el tránsito y la interacción entre usuarios de diferentes edades", ha subrayado.

Así, los equipamientos incluyen instalaciones como un área de calistenia, circuito de ejercicios biosaludables, pistas de petanca, muro de escalada y otros, para promover "un estilo de vida saludable entre los visitantes".