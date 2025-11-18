El proyecto de Camps, "ilusionado" ante la posibilidad de un congreso del PPCV: "El partido necesita reactivarse"

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto que encabeza el 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps acoge con satisfacción e "ilusión" el horizonte que se abre después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya avanzado este martes que habrá relevo de Carlos Mazón como presidente del PPCV "en las próximas semanas", una vez que haya sido investido 'president' de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca, y confía en que se convoque próximamente un congreso regional para elegir al nuevo máximo dirigente del partido en la Comunitat Valenciana.

Según ha señalado Feijóo, la elección de un nuevo presidente del PPCV se produce a "instancia" del propio Mazón y él está de acuerdo. De hecho, ha indicado que Mazón, cuando presentó su dimisión como 'president' de la Generalitat --el pasado 3 de noviembre--, puso también a disposición del partido su cargo como presidente del PPCV.

El portavoz del proyecto de Camps, José Miguel Tolosa, explica a Europa Press que les "gusta" que se baraje el horizonte de convocar el congreso regional del PPCV, una reivindicación que el 'expresident' de la Generalitat "lleva pidiendo casi dos años", remarca. Desde entonces, resalta, se trabaja "con ideas y proyectos" sobre el modelo de partido a impulsar en la Comunitat.

Tolosa asegura que están "ilusionados con que se convoque el congreso" del PPCV y apuesta por que en este cónclave "cada militante sea un voto, igual que hace --Isabel Díaz-- Ayuso en Madrid". A su juicio, "conforme más fuerte esté el partido, más se refuerzan las ideas" del mismo. En este sentido, argumenta que el militante no está "solo para pegar carteles", sino que también tiene que participar en la toma de decisiones para "elegir a sus líderes".

Por todo ello, considera que el PPCV necesita "reactivarse", ya que la idea de Francisco Camps es conseguir de nuevo una mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas, "como se ha conseguido en Madrid y Galicia" y en otros territorios bajo dominio 'popular' como Andalucía.

EL CONGRESO, EN "PRIMAVERA DE 2026"

Así, la intención de Camps es desarrollar "con toda normalidad" el programa del PPCV, que pasa por "reincorporar a todos esos militantes y afiliados que se fueron a otras opciones porque, en su día, no fuimos lo suficientemente claros".

Sobre el horizonte temporal de cara a la celebración del congreso regional del PPCV, dado que el PP no ha precisado cómo se producirá la sustitución de Mazón, si será convocando un congreso o si podría realizarse a través de una Junta Directiva, Tolosa ha confiado en que el cónclave 'popular' se pueda celebrar en "primavera de 2026". "El PPCV necesita rearmarse de cara a 2027 y aportar su ayuda a Feijóo. Nuestro objetivo es que Feijóo sea presidente", recalcan.

No obstante, preguntado por si Camps ha conversado recientemente con Feijóo o sobre si tiene previsto hacerlo próximamente para mostrarle sus intenciones de cara al futuro congreso regional del PPCV, el portavoz ha esgrimido: "Eso ya depende del presidente Camps y de Feijóo".

En este contexto, Francisco Camps tiene previsto celebrar un acto en València el próximo 4 de diciembre, bajo el lema 'La Comunidad Valenciana del futuro próximo. Una visión para todos', en el que el expresidente presentará su proyecto para el PPCV.