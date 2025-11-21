Un proyecto piloto transformará residuos hospitalarios en contenedores, tarros y films

Un proyecto apuesta por la sostenibilidad hospitalaria dando una segunda vida a los residuos plásticos - AIMPLAS

VALÈNCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aimplas, Instituto Tecnológico del Plástico, participa en el proyecto Sanidad Circular, una iniciativa que busca reducir la huella ambiental de hospitales y centros de salud a través de una gestión más sostenible de los plásticos, transformando sus residuos en nuevos productos como contenedores, tarros y films. El departamento de salud Xàtiva-Ontinyent (Valencia) será el hospital piloto donde se implementarán los desarrollos.

El proyecto, coordinado por la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), organismo dependiente de la Conselleria de Sanidad, y con la participación de Global Tech Strategies SL y CM Plastik, se centra en dos ejes.

El primero es reducir el consumo de envases sanitarios, comprobando si se ha reducido el 10% del peso de los envases consumidos, y aumentar en un 20 % su reciclabilidad. El segundo consiste en mejorar la gestión de los residuos hospitalarios, aprovechando las oportunidades que ofrece la economía circular.

"El sistema sanitario es uno de los sectores que más plásticos de un solo uso consume debido a sus exigencias de higiene y seguridad. Sin embargo, esto no puede ser una barrera para avanzar en sostenibilidad. Con el proyecto Sanidad Circular queremos demostrar que es posible compatibilizar la seguridad del paciente con un uso más responsable y eficiente de los recursos", explica Mª José Mora, del área de Innovación de Fisabio.

Entre las acciones previstas destaca la creación de una guía de ecodiseño y etiquetado, así como un cuadro de mandos de compra sostenible en salud, que permitirá a los responsables de compras tomar decisiones basadas en criterios ambientales y de reciclabilidad.

Un paquete de medidas que se han desarrollado para que faciliten la transición hacia modelos de compra más sostenibles y, al mismo tiempo, procesos de reciclado que hagan viable reintroducir los plásticos hospitalarios en el propio sector sanitario, señala Ausiàs Máñez, investigador en Economía Circular y Medio Ambiente en Aimplas.

Paralelamente se desarrollará una plataforma tecnológica de gestión de residuos que integrará la trazabilidad, la logística y nuevas tecnologías de reciclado. Gracias a estas mejoras será posible transformar los residuos plásticos hospitalarios en nuevos productos con aplicabilidad en el propio sector, como contenedores, tarros o films.

Esta nueva plataforma recopilará datos veraces en tiempo real para poder tomar decisiones objetivas, realizar un seguimiento detallado del consumo de plástico por paciente atendido y evaluar el cumplimiento de los objetivos de reducción, reciclabilidad y minimización de vertidos. Además, facilitará la detección de malas prácticas en la gestión de residuos y proporcionará herramientas para implementar criterios de compra verde y su seguimiento.

El proyecto pone de relieve la importancia de aprovechar los recursos y minimizar los residuos. De hecho, por cada tonelada de plástico reciclado se evita la emisión de 2,25 toneladas de CO2. Este ahorro demuestra el enorme potencial del reciclaje para reducir la huella climática de los hospitales y alinear sus prácticas con los objetivos europeos de sostenibilidad.

LOS HOSPITALES, CLAVES EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

"Los datos son claros: cada tonelada de plástico reciclado supone un ahorro significativo de emisiones. Nuestro objetivo es trasladar esta realidad a gran escala, de forma que los hospitales pasen de ser grandes generadores de residuos a convertirse en agentes activos de la economía circular", subraya el investigador.

El proyecto contempla un programa de formación y sensibilización para personal médico, de enfermería, técnico y personal de apoyo, con el fin de promover buenas prácticas de consumo y reciclaje. "El conocimiento es la mejor herramienta para transformar la cultura del sector sanitario. Queremos que los profesionales se conviertan en protagonistas del cambio hacia un modelo más sostenible", recalca Mª José Mora.

Esta iniciativa se alinea con la directiva europea de 2019 sobre plásticos de un solo uso, que insta a reducir los residuos no reciclables y fomentar la compra pública verde. Cuenta con financiación del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i), a través del programa de proyectos estratégicos en cooperación en su convocatoria de 2024, y de fondos Feder.

"Cada día se generan toneladas de residuos plásticos en hospitales que hoy no se aprovechan adecuadamente. Con esta iniciativa queremos mostrar que hay un camino alternativo, donde la sostenibilidad y la innovación se convierten en aliados del sector sanitario", concluye Ausiàs Máñez de Aimplas.