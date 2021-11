El PSPV acudirá a la manifestación por una financiación justa: "Es un problema grave que todavía no está resuelto"

Ana Domínguez será la nueva portavoz de la formación

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE acudirá a la manifestación convocada por la plataforma 'Per un Finançament Just' para exigir el "cambio" de un modelo "injusto", un "problema grave" que afecta a la Comunitat y que "todavía no está resuelto", al tiempo que ha instado al PP a adoptar una postura favorable al respecto "en toda España" porque "el acuerdo es la única vía para alcanzar un cambio".

Así lo ha anunciado el 'president' de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, antes de presidir la primera reunión de la nueva Comisión Ejecutiva Nacional de la formación, conformada tras el 14 Congreso del PSPV-PSOE este fin de semana en Benidorm, en la que también ha anunciado que Ana Domínguez, vicesecretaria general y de igualdad del partido, será la portavoz del PSPV-PSOE, según ha informado el partido en un comunicado.

En la reunión, el secretario de Política Económica del PSPV-PSOE, José Antonio Pérez, ha hecho una reflexión a la Ejecutiva sobre la necesidad de que desde el partido "se trabaje intensamente en los problemas que afectan a los y las valencianas desde el primer día", para lo que es "necesario" que los y las socialistas "acudan a las concentraciones de este fin de semana, al ser un problema grave que afecta a nuestro territorio y que todavía no está resuelto".

En este sentido, Ximo Puig ha asegurado que "la voluntad para el cambio de modelo de financiación no reside únicamente en el Gobierno": "El presidente Pedro Sánchez ha respaldado este fin de semana tanto la necesidad de impulsar un nuevo sistema, como de adoptar las decisiones oportunas para que los valencianos tengamos los recursos necesarios hasta que se produzca ese cambio".

No obstante, el también 'president' de la Generalitat ha insistido en la necesidad de contar con "la voluntad de los otros grupos parlamentarios y de otros territorios para acabar con un sistema injusto" y ha instado al PP a "adoptar una postura favorable al cambio del sistema, aquí, en Galicia, en Andalucía y en toda España, porque el acuerdo es la única vía para alcanzar un cambio".

REUNIÓN DE LA EJECUTIVA TODAS LAS SEMANAS

Respecto a la nueva Ejecutiva del partido, Puig ha expresado la voluntad de que se reúna todas las semanas para "trabajar en los problemas reales de los y las valencianas". Al respecto, ha anunciado que la próxima reunión será el martes, 23 de noviembre, en Castellón.

"El empleo, la justicia social y la sostenibilidad deben ser las banderas de la Comunitat Valenciana, y para ello va a trabajar este nuevo equipo", ha concluido.