El PSPV afirma que Feijóo ha venido a Valencia a "ningunear" a Llorca: "En Génova no se fían de él"

El ssíndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic del Grupo Socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha señalado que la visita del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la Comunitat Valenciana "ha dejado una imagen muy clara: Feijóo no ha querido respaldar a Juan Francisco Pérez Llorca". "Feijóo ha venido a Valencia y ha hablado de todo, pero ha evitado decir lo más importante para el Partido Popular valenciano: si Pérez Llorca es su apuesta para liderar la Generalitat Valenciana en las próximas elecciones", ha afirmado.

En un comunicado, Muñoz ha destacado que "Feijóo y el PP sí que han encontrado tiempo en estos días para ratificar a otros dirigentes del Partido Popular, como a --Luis-- Barcala en Alicante, o para elogiar a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, o incluso al presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, pero no ha dedicado ni una sola palabra de apoyo explícito al actual presidente de la Generalitat".

"Ese silencio es muy significativo. Cuando un líder nacional confía en su candidato lo dice claramente. Hoy Feijóo ha tenido la oportunidad de hacerlo y ha preferido callar", ha añadido. Para el síndic socialista, "Feijóo deja a Pérez Llorca en una posición de enorme debilidad política, evidenciando que ni siquiera la dirección nacional del Partido Popular parece darle el respaldo que necesita".

"Los valencianos --ha subrayado-- tienen derecho a saber si Pérez Llorca es realmente la apuesta de Feijóo o si el Partido Popular sigue sin tener claro quién debe encabezar su proyecto en la Comunitat Valenciana".

CARLOS MAZÓN, "OTRO SILENCIO MUY REVELADOR"

Muñoz también ha denunciado "otro silencio muy revelador: el de Carlos Mazón". "Ni Feijóo ni Mompó ni Pérez Llorca han querido mencionar a quien sigue siendo militante del Partido Popular, quien sigue ocupando un escaño en Les Corts y quien era el máximo responsable político de la Generalitat durante la dana".

"Pretenden hacer desaparecer a Mazón de la escena política como si su gestión no hubiera existido, pero los valencianos y valencianas no olvidan. Las víctimas de la dana siguen reclamando verdad, justicia y reparación", ha afirmado.

Además, el síndic socialista ha criticado que Feijóo "haya venido a hablar de decencia mientras el Partido Popular en la Comunitat Valenciana está marcado por la gestión de la dana y por el deterioro de los servicios públicos". "Hablar de gobierno decente desde Valencia después de lo ocurrido durante la dana y mientras se degradan servicios esenciales como la sanidad y la educación pública, que hoy ha vuelto a manifestarse ante el acto del PP en Sueca, es un ejercicio de cinismo político", ha concluido.

José Muñoz ha asegurado que la visita de Feijóo "demuestra que el Partido Popular no tiene un proyecto claro para la Comunitat Valenciana y que ni siquiera su líder nacional es capaz de dar un respaldo firme a quien hoy ocupa la Presidencia de la Generalitat".