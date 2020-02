El PSPV de Alicante se queda sin poder presentar una iniciativa contra las mociones "falseadas" al tener seis atribuidas

ALICANTE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante se ha quedado sin poder presentar, en el pleno de este jueves, una moción de urgencia para crear una comisión que investigue las mociones "modificadas, falseadas y publicadas en el Libro del Pleno", porque se le atribuyen seis iniciativas para la sesión de hoy, el máximo permitido.

El portavoz, Paco Sanguino, ha intentado presentar la moción de urgencia bajo el argumento de que su grupo no reconoce las iniciativas que fueron modificadas: "Se presentaron y se modificaron con una alteración en nuestro nombre. Eso no son iniciativas presentadas por el grupo municipal socialista".

Ante ello, el alcalde, el 'popular' Luis Barcala, ha intervenido para apuntar a Sanguino que podría presentar su moción de urgencia si retiraba alguna de las otras seis y ante la evidencia de que "no cabe ninguna más".

Sin embargo, Sanguino ha señalado: "Nos negamos a reconocer que hemos presentado seis iniciativas, porque no lo hemos hecho. No nos puede pedir que retiremos algo que no hemos presentado".

En ese momento, Barcala ha pedido al secretario municipal que se pronunciara sobre qué posibilidades había a partir de ahí. El funcionario ha expuesto que en las comisiones previas al pleno y como, pese a las protestas del grupo socialista, no se había solicitado la retirada de ninguna de esas seis iniciativas iniciales se firmó el orden del día que ha llegado a este jueves y, por ello, "sigue habiendo seis iniciativas por parte del PSPV", lo que ha impedido presentar esa moción de urgencia.