El PSPV anuncia acciones legales si el proyecto de Catalá para la Plaza del Ayuntamiento "altera" el original

VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los dos grupos de la oposición en el consistorio de la capital valenciana, PSPV-PSOE y Compromís, han criticado el anteproyecto de reforma de la plaza del Ayuntamiento presentado este martes por la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), y el edil de Urbanismo, Juan Giner (PP).

Los socialistas han anunciado acciones legales si el proyecto "altera" el original, el resultante del concurso de ideas convocado por el anterior ejecutivo local para la remodelación de este enclave. Compromís ha señalado, en alusión a la primera edil, que "resulta insultante" que se "haya paralizado de este modo la reforma de la plaza solo por una aspiración personal".

La concejala del PSPV-PSOE María Pérez ha asegurado, en un comunicado, que los socialistas van a analizar "detenidamente el proyecto básico de reurbanización de la plaza del Ayuntamiento" dado a conocer por Catalá y Giner tras revisarse el vencedor del concurso de ideas --el elaborado por el equipo liderado por el arquitecto Miguel del Rey--.

Pérez ha expuesto que si el proyecto planteado finalmente, "como parece visualmente, modifica sustancialmente el diseño original que ganó el concurso de ideas se valorarán las acciones jurídicas pertinentes".

La representante del grupo socialista ha apuntado que la propuesta dada a conocer esta jornada "disminuye las zonas de arbolado y elimina completamente la playa de la fuente que vertebraba el diseño del ganador del concurso".

"Catalá tardó dos años en contratar mediante un negociado sin publicidad a los ganadores del concurso de ideas para la plaza del Ayuntamiento. Dos años porque quería repensar la plaza, adaptarla más a su gusto y a su medida. Y hoy ha presentado un proyecto que altera elementos esenciales del diseño ganador", ha aseverado María Pérez.

La representante del grupo socialista ha afirmado que "un ejemplo evidente es la playa de la fuente prevista en la propuesta original, que desaparece por completo", así como "muchos espacios de sombra con arbolado que estaban pensados para mitigar los efectos del cambio climático".

"DERIVA DIRECTAMENTE DEL CONCURSO DE IDEAS"

Pérez ha insistido en el procedimiento para la contratación de la ejecución del proyecto, "vinculado al ganador del concurso de ideas". "Catalá lo sabe perfectamente, si este proyecto se redacta mediante un negociado sin publicidad es porque deriva directamente del concurso ideas y, por tanto, no puede modificarse de manera sustancial a su gusto. Si Catalá quería su propio proyecto, lo que tenía que hacer era volver a licitarlo y asumir ese debate con transparencia", ha incidido.

La edil socialista ha remarcado que su grupo analizará "esta cuestión con rigor". "Estudiaremos todas las acciones jurídicas necesarias si se confirma que este proceso no ha respetado el marco legal", ha dicho, a la vez que ha manifestado que "está en juego no solo la plaza del Ayuntamiento de València" sino "el respeto a las reglas, a la ciudad y a la ciudadanía que participó en este proyecto".

"A SU GUSTO PARTICULAR"

Por parte de Compromís, la portavoz de esta coalición en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha señalado que "se confirma que Catalá ha perdido todo un mandato para plantear una plaza del Ayuntamiento a su gusto particular".

"Recordemos que fue un concurso de ideas internacional a partir de un proceso participativo. Por tanto, una vez más, la alcaldesa se burla de la voluntad popular readaptando un diseño que estaba consensuado", ha indicado Robles en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

"¿Dos años y medio perdidos para qué? ¿Cuál es la aportación de Catalá?", ha preguntado la representante de Compromís, que ha considerado que la propuesta presentada esta martes "solo hace perder el tiempo". "Nos encontramos con un proyecto que no estará en este mandato y que nos deja muchas dudas. Catalá impone su visión, que por ahora solo ha significado dilapidar 400.000 euros en jardineras", ha agregado.

Papi Robles ha apuntado que la alcaldesa "no ha hablado de plazos concretos después de dos años de 'pensadita'" y ha manifestado que es "insultante que haya paralizado de este modo la reforma de la plaza solo por una aspiración personal".

TRÁFICO Y PUESTOS DE FLORES

"Es curioso que no hable del tráfico, cuando es uno de los principales problemas de esta ciudad. La plaza debería avanzar claramente en reducir la presencia del tráfico motorizado, pero se queda con la misma configuración viaria de siempre. Falta ambición para mejorar la salud y la vida de los espacios emblemáticos de la ciudad", ha añadido.

Robles ha comentado también que "el presupuesto inicial del proyecto del Rialto partía de 8,5 millones" y ha detallado que el que la primera edil ha planteado "ya se sitúa en 11 millones" aunque "se quejaba de que el anterior era muy caro". "Ya veremos con qué sobrecoste termina la obra. Ya sabemos cómo se las gasta el Partido Popular", ha apostillado.

Igualmente, la portavoz de Compromís ha indicado que "genera dudas la despersonalización de uno de los rasgos de la plaza: los puestos de flores". "Parece que le molestan", ha censurado.