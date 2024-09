PSPV y Compromís abandonan el hemiciclo de Les Corts tras acusar al PP de usar las réplicas para atacar al Gobierno

Denuncian que "Les Corts se convierten en la dictadura de PP y Vox y en un lugar irrespirable"



VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PSPV y Compromís han abandonado el pleno de Les Corts este viernes, durante el Debate de Política General, cuando se debatían las propuestas de resolución de Vox sobre inmigración entre críticas al PP por utilizar su turno en contra para "atacar al Gobierno" de España.

Ante esta situación, PSPV y Compromís han exigido la convocatoria de la junta de síndics para trasladar su queja a la Mesa de Les Corts y al PP, con el objetivo de que no vuelva a suceder.

"A partir de ahí, seguiremos actuando", ha avisado el síndic socialista, José Muñoz, tras acusar al PP de utilizar "de manera absolutamente antidemocrática y pervertir" el reglamento de Les Corts" al aprovechar los turnos de réplica a Vox en el Debate de Política General para ir "contra" el Botànic y el Gobierno.

Además, ha advertido que si el PP acaba esta tarde votando a favor de las propuestas de resolución de Vox, como ha augurado que pasará, el PSPV acudirá al Tribunal Constitucional para "pedir en amparo que se respeten los derechos fundamentales y el trabajo de la oposición".

"No es razonable que desde que Carlos Mazón es 'president' la oposición sea silenciada. Lo hizo en su debate de investidura y ahora también", ha denunciado en declaraciones a los medios en los pasillos de Les Corts después del abandono de ambos grupos del hemiciclo.

Es más, Muñoz ha asegurado que es algo que "nunca había ocurrido en la democracia valenciana" y que supone que "Mazón ha sacado la peor cara del PP": "En un año está haciendo el 'zaplanismo' de utilización partidistas de los medios de comunicación y de las instituciones".

En la misma línea, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha criticado que la actitud del PP supone "un auténtico fraude democrático" al aprovechar turnos en contra para "atacar" al Botànic o al Gobierno.

"Día a día, Les Corts se convierten en la dictadura de PP y Vox, en un lugar irrespirable y donde la oposición no puede ejercer sus derechos", ha lamentado.

Ante esta situación, Baldoví ha exigido a Mazón que acabe "de una vez por todas" con este uso de los turnos en contra y permita a PSPV y Compromís responder a las "barbaridades" que Vox presenta "en forma de resolución".

DEBATE

Durante el debate de la propuesta de Vox, su diputado Joaquín Alés ha advertido del "efecto llamada" de la inmigración y ha apostado por "revertir" el mismo, causado, entre otras cuestiones, por las "ayudas sociales" concedidas a estas personas.

En concreto, Vox propone impulsar un bloqueo naval, eliminar ayudas a asociaciones que promuevan la "inmigración ilegal", suprimir "todo beneficio o ayuda social a los inmigrantes ilegales" o impulsar un plan de repatriación de los menores no acompañados, así como "consultar al pueblo español en referéndum sobre el modelo de defensa de fronteras que quieren para España".

En su turno en contra, la diputada del PP Lucía Peral ha confirmado que los 'populares' no apoyarán la propuesta de Vox porque no van a "caer en la trampa del sanchismo" de "utilizar la crisis --migratoria-- para hacer política". Además, ha pedido "dejar de hacer demagogia" con un tema "tan sensible", ha defendido que no se puede "negar ayuda a quien lo necesita" y ha abogado por "no abandonar" a los migrantes que llegan a España.

En un momento de la intervención de la 'popular' ha sido cuando el síndic del PSPV, José Muñoz, ha pedido amparo a la Mesa de Les Corts tras acusar a la diputada del PP de utilizar su turno "para criticar al PSPV" y, con ello, "no respetar las reglas democráticas", y ha advertido de que, si "este tipo de comportamiento no cesa", los diputados socialistas abandonarían la cámara durante este debate que ha tildado de "perverso".

Seguidamente, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha pedido el turno de palabra y ha citado el artículo 71 del reglamento de la cámara para advertir del "uso fraudulento" por parte del PP y del "fraude" que están cometiendo, a su juicio, los 'populares' al "utilizar los turnos en contra para hacer oposición al anterior gobierno del Botànic y al del Estado".

En este sentido, ha apelado a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), para que ejerza su función e impida que en los turnos en contra se digan "las barbaridades que acabamos de escuchar". Por su parte, Massó ha defendido que la diputada del PP ha "puesto en contexto su intervención", ante lo que tanto los diputados del PSPV como de Compromís han abandonado la cámara.

A continuación, la 'popular' Lucía Peral ha afirmado que lo único que ha dicho es que "hay que cumplir la Constitución" y ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "dejadez" y que "cierre los ojos" y "pase la pelota" a las comunidades autónomas.

Además, ha advertido del "aumento del 66 por ciento de la inmigración irregular" en España, ante lo que ha reprochado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "tenga el rostro de decir que está perfectamente gestionada".

En este sentido, ha incidido en que la "responsabilidad" en materia de inmigración es del Ejecutivo central, al que ha acusado de "abandonar a los migrantes a su suerte" y no poner "soluciones a la inmigración ilegal". Por ello, ha considerado que "ya va siendo hora" de que el Gobierno "ejerza su papel".