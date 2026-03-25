PSPV y Compromís acusan al PP de usar la Diputació “como su cortijo” al acceder la pareja de Llorca a una plaza

Archivo - El secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

PSPV y Compromís, los dos principales grupos de la oposición en la Diputació de València, han acusado al presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó (PP), de utilizar la institución “como su cortijo” al haber accedido la pareja del ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a una plaza de funcionaria. Además, ambos han exibido explicaciones y han acusado al equipo de gobierno de realizar "una purga" de funcionarios que no opinan como ellos.

Así lo han manifestado tras la publicación de una información de 'elDiario.es' que revela que la Diputació ha fichado a la pareja del 'president', hasta ahora administrativa del Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), del que Llorca fue alcalde hasta su nombramiento como jefe del Consell. De acuerdo a esta publicación, la pareja de Llorca, también líder del PPCV, pasaría a cobrar el doble de la retribución que tenía en el consistorio.

En declaraciones a los medios, el portavoz socialista en la Diputació, Carlos Fernández Bielsa, ha mostrado “perplejidad y asombro” por esta contratación por procedimiento de urgencia, que ha relacionado con el funcionamiento de la corporación con el gobierno de Mompó “como su cortijo de enchufes, de dedazos y una forma de proceder ni ética ni estética”, al ser una funcionaria de otra provincia que es pareja del ‘president’.

Bielsa ha exigido “explicaciones contundentes” al presidente de la Diputació y ha avanzado que, de lo contrario, su grupo pedirá un pleno extraordinario para que, “con luz y taquígrafos”, Mompó detalle esta contratación.

“Vamos a estar muy expectantes, a revisar el procedimiento que se ha seguido para la contratación de la pareja del ‘president’ de la Generalitat para conocer si se ha seguido con la legalidad correspondiente y tiene todos los informes favorables”, ha explicado.

Respecto a cuándo se incorpora esta persona, Bielsa ha señalado que o ya lo estará o estará “a punto” y que “un dato muy importante es que la plaza es de nueva creación y se crea el mismo mes en el que se anunció que el ‘president’ de la Generalitat sería Pérez Llorca”: “Curioso”.

Preguntado por si irán a instancias como Antifraude, ha indicado que han pedido acceso este miércoles a "todos los informes, todos los pormenores y las justificaciones de por qué esta plaza se ha ocupado por un procedimiento de urgencia que nunca se ha visto en esta casa”, y a partir de ahí decidirán “estratégicamente” qué pasos adoptar. Se ha preguntado “por qué no hay ningún funcionario de esta casa que tenga la capacidad y el mérito como para poder optar a un puesto de secretaría de dirección”.

Además, ha criticado que esto suceda un día después de que una diputada del equipo de gobierno, en la aprobación de la relación de puestos de trabajo en el pleno provincial, dijera que “con la nueva RPT se habían acabado los dedazos en esta diputación”.

"VOLVEMOS A LA ETAPA DE RUS"

“Existen dedazos en esta diputación, existen trajes a medida y estamos volviendo a la peor etapa de la Diputació que vivimos con Rus”, ha aseverado sobre el expresidente Alfonso Rus, que ha definido como “una etapa oscura, gris, donde todo se basaba en casos de corrupción”.

Por otro lado, Bielsa ha criticado el “caos absoluto” en materia de contratación y de personal en la Diputació, con “tratos de favor” mientras “se está purgando y se está apartando a funcionarios de la casa que no opinan como el gobierno y que hacen informes contradictorios o que no gustan al presidente o al gobierno de la Diputació”. Ha asegurado que “está pasando en el Consorcio de Bomberos, en el departamento de Cultura o en el Institut Alfons el Magnànim”.

Por su parte, la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, ha tachado de “vergüenza democrática” el acceso de la pareja de Llorca a una plaza mientras “ayer Mompó perpetró una auténtica purga política en el departamento de Cultura al desplazar personal funcionario que simplemente no piensa como él, sin respetar la legalidad ni la eficiencia de los servicios públicos”.

Tras señalar que la pareja del ‘president’ va a pasar a cobrar “el doble que antes” en Finestrat, ha subrayado que “es imposible encontrar una imagen más clara de lo que PP, Ens Uneix y Vox entienden por gobernar: purgar a quien trabaja con criterios profesionales y premiar quién forma parte de su entorno más próximo”.

“La Diputació de València, con el Partido Popular al frente, se ha convertido en un cortijo al servicio de los amigos, parientes y militantes”, ha denunciado en un comunicado.

Por contra, Gimeno ha defendido que “las instituciones públicas no están para repartir favores ni sueldos pagados por la ciudadanía; están para garantizar servicios de calidad, transparencia e igualdad de oportunidades”. “Pero Mompó y su partido lo utilizan como si fuera su patrimonio particular”, ha criticado.

Y ha advertido: “Desde Compromís no callaremos ante esta indecencia y continuaremos defendiendo a los trabajadores públicos, la legalidad y un modelo de instituciones al servicio de todos, no solo de unos pocos privilegiados amigos y familiares”.