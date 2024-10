PSPV y Compromís afean a Mazón su "improvisación" en financiación mientras Vox comparte "la mayoría" de reivindicaciones

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han afeado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, su "improvisación" e "indefinición" en sus reivindicaciones en materia de financiación ante el Gobierno de España, mientras Vox ha reconocido compartir la "inmensa mayoría" de las medidas que el jefe del Consell, su exsocio de gobierno, planteará a Pedro Sánchez y el PP ha resaltado la "transparencia" del dirigente autonómico para tratar de "buscar el consenso" con todos los partidos.

Así lo han sostenido los síndics de las diferentes formaciones, en declaraciones a los medios este miércoles en Les Corts, tras reunirse cada uno de ellos con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, quien les ha entregado un documento con los 56 motivos por los que la Comunitat Valenciana "no puede esperar más" en materia de financiación, a 48 horas de su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Como síndic del PSPV, José Muñoz ha exigido a Mazón que acuda a la Moncloa "de buena fe y con lealtad institucional" para defender los intereses valencianos, si bien le ha afeado que le haya presentado el documento de reivindicaciones a Sánchez sin tiempo para leerlo. Esto demuestra, ha criticado, una "improvisación táctica" porque "el 'president' busca la foto con todos los síndics para intentar generar sensación de unidad", cuando "en estos momento no se da".

Sobre financiación, Muñoz ha instado a Mazón a aprovechar la "oportunidad histórica" que, a su modo de ver, se abre con la posición del Gobierno favorable a reformar la financiación "desde la lealtad y, por supuesto, en beneficio de los intereses valencianos".

También le ha vuelto a pedir que no actúe "como un peón de Génova", que concrete su propuesta de un fondo de nivelación, al considerar que la propuesta de los expertos que asesoran a Les Corts en financiación está muy lejos del "café para todos" que plantea el PP, y que defienda la corresponsabilidad fiscal tanto en la Comunitat como en el resto de España.

"REUNIÓN RELÁMPAGO"

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado de "reunión relámpago" este encuentro y ha reconocido que, precisamente por la duración de la misma --unos 20 minutos-- no han podido "profundizar" en los asuntos planteados. "Nos ha presentado los 56 motivos que tienen que ver con su discurso quilométrico del Debate de Política General", ha señalado.

Desde la coalición han incidido, según Baldoví, en la cuestión de la deuda de la Comunitat Valenciana y, al respecto, ha lamentado que Mazón ha mostrado "la misma indefinición que siempre dice": "Aprueba nuestra propuesta de resolución en la que va la condonación de la deuda, pero, por contra, en la Ley de Trato Justo sus enmiendas lo contradicen totalmente".

Por ello, ha considerado que el jefe del Consell se centra "mucho" en el fondo de nivelación y no en la deuda en un intento de "no entrar en contradicción con la estrategia del PP estatal". En cualquier caso, desde Compromís han trasladado a Mazón que están de acuerdo con el fondo pero también, "evidentemente", en la condonación de la deuda. "A partir de ahí, poco os puedo contar porque no he tenido tiempo de leer el documento", ha admitido.

VOX COMPARTE LA "INMENSA MAYORÍA"

Por el contrario, desde Vox, José María Llanos ha valorado que la "inmensa mayoría" de las medidas reflejadas en el documento son "compartidas" entre Vox y el PP "después de un año de gobierno compartido", aunque ha indicado que en otras, sin embargo, no existe ese consenso, especialmente en las que tratan de "parchear la realidad" en materia de financiación.

"Sabemos y hemos dicho siempre y reconocemos la infrafinanciación, pero otra cosa es el diagnóstico y la medicina, no se pueden poner parches", ha expresado Llanos, que ha sostenido que el sistema autonómico de financiación "ha fracasado". "O autonomías, duplicidad y despilfarro o pensiones; o autonomías, duplicidad y despilfarro o la cesta de la compra y la educación de los niños valencianos", ha contrapuesto. Para poner solución a la infrafinanciación, ha apostado por un nuevo modelo a nivel nacional que sea "realmente equitativo".

Preguntado por su nuevo rol en Les Corts como síndic de su formación, Llanos ha garantizado que no tendrá "ningún problema" en preguntar al Consell por cuestiones que son directa y estrictamente competencia autonómica, aunque ha matizado que el ejecutivo que "lo está haciendo rematadamente mal" es el de Pedro Sánchez y no el de Carlos Mazón. "No lo está haciendo mal", ha reconocido.

"Si hasta hace tres meses nos parecía que los resultados del gobierno de coalición eran moderadamente positivos, no puedo decir tres meses después que lo está haciendo mal, porque, además, no lo está haciendo mal", ha expuesto Llanos, que ha insistido en que lo que tengan que "echar en cara o exigir" a Mazón lo van a hacer "con el tono que nos parezca adecuado y siempre con la educación y el respeto".

EL PP RESALTA LA "TRANSPARENCIA" DE MAZÓN

Finalmente, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto el documento entregado a los grupos como ejemplo de la "transparencia" del 'president' de la Generalitat para tratar de "buscar el consenso" con todos los partidos.

En este sentido, ha exigido al PSPV que se sume "a lo que ya ha hecho la patronal y los principales sindicatos", además de Vox o Compromís, y ha afeado a los socialistas que hayan "roto" el consenso de la Plataforma Per un Finançament Just. "Todos los valencianos tenemos que reivindicar lo mismo", ha recalcado.

Por parte de los 'populares', ha reiterado que apoyan tanto una nueva financiación que "arregle el desagravio" de la Comunitat Valenciana como un fondo transitorio de nivelación y la condonación de la deuda. "Es lo que hemos apoyado siempre, pero con unas preferencias muy importantes porque es vital que ese fondo esté ya en funcionamiento", ha defendido.

Además, Pérez Llorca ha considerado "hasta cómico o gracioso" que el PSPV haya instado a Mazón a acudir a la reunión con Sánchez no como "delegado de Génova" y ha lamentado que esta formación haya "dejado de existir" en la Comunitat Valenciana. "Lo único que ha quedado retratado es el Partido Socialista, que ahora solo reivindica en Madrid aquellas cosas que les dice Pedro Sánchez que tienen que reivindicar", ha asegurado.

Pese a ello, ha afirmado que el PPCV está "deseando llegar a acuerdos con todos" los partidos, también con el PSPV, porque es "importante buscar el consenso en las cosas que son trascendentes para todos los valencianos". Por ello, ha instado a los socialistas a que "reflexionen" y "vuelvan a anteponer los intereses de los valencianos a los intereses propios del 'sanchismo' y de Pedro Sánchez".