PSPV y Compromís alertan del "recorte encubierto" en líneas del autobús urbano de Alicante "en pleno verano"

ALICANTE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de PSPV y Compromís en el Ayuntamiento de Alicante han lamentado este viernes el "recorte ejecutado con opacidad" y de forma "encubierta" que, según han afirmado, el equipo de gobierno ha llevado a cabo en líneas del autobús urbano "en pleno verano".

Por un lado, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha valorado que este hecho supone un "nuevo ataque al derecho a la movilidad de los vecinos y vecinas" de la capital alicantina y ha responsabilizado al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y al edil de Movilidad, Carlos de Juan.

"En pleno verano se recortan servicios precisamente en barrios y que afectan especialmente a los colectivos más vulnerables, como personas mayores y personas con movilidad reducida. En diciembre Barcala anunció la incorporación de ocho autobuses y hoy sabemos que tan solo queda uno en activo. Reclamamos la restitución inmediata tanto de los vehículos como de las líneas recortadas", ha manifestado Barceló en declaraciones distribuidas a los medios.

De otro lado, la edil de Compromís Sara Llobell ha calificado de "vergüenza" que el primer edil y el concejal de Movilidad "mientan" a la población y "degraden un servicio público esencial", ante lo que ha calificado de un "nuevo recorte encubierto".

"Prometieron refuerzos, pero han eliminado autobuses. Y ahora, en plena ola de calor, reducen frecuencias y nos dejan a la gente esperando bajo el sol. Esto no es optimización, es negligencia", ha aseverado Llobell en declaraciones difundidas a la prensa.

Y ha apuntado: "Este contrato es un desastre y, en lugar de corregirlo, esconden la cabeza y hacen pagar el error a la gente trabajadora. No lo permitiremos. Exigimos la inmediata restitución de los autobuses eliminados y responsabilidades políticas. La movilidad no es un lujo, es un derecho. Y en Alicante, lo necesario son más autobuses, no más excusas".

En este sentido, Compromís ha lamentado la "improvisación" en esta medida después del anuncio del servicio Beach Bus: "No se entiende que animen a la ciudadanía y turistas a usar la linea 2, por ejemplo, para ir al Postiguet, y una semana después recorten frecuencias".