PSPV y Compromís creen que la declaración del técnico que validó el ES-Alert "estrecha el cerco sobre Mazón"

Apoyan a la jueza de la dana frente a la queja de Pradas y lamentan que las víctimas hayan tenido que ir a Bruselas para ser recibidas

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

PSPV y Compromís consideran que la declaración judicial del técnico que validó el ES-Alert durante la dana del 29 de octubre "estrecha el cerco" sobre el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en la gestión de esta tragedia que provocó 228 fallecidos en la provincia de Valencia.

Así han valorado los síndics de estos grupos en Les Corts, José Muñoz y Joan Baldoví, en declaraciones a los medios, la declaración de este técnico ante la jueza de Catarroja como testigo en la causa que investiga la gestión de la dana. El técnico ha desvelado que a las 18.36 horas de esa jornada ya se habló del envío de la alerta a la población: "Se nos dijo que estuviéramos atentos". Finalmente el mensaje se mandó a las 20.11 horas.

Desde el PSPV, Muñoz ha asegurado que la declaración del técnico certifica, al igual que a su juicio hacen las llamadas de la exconsellera Salomé Pradas, que el Cecopi "esperó a que Mazón diera el visto bueno al ES-Alert, y esa es la causa de que llegara tan tarde" ese mensaje a las 20.11 horas. "Es el responsable", ha recalcado, para subrayar que "muchas personas perdieron la vida" por esa alerta tardía.

Además, ha destacado que los testigos están obligados a decir la verdad en la causa, a diferencia de los imputados como Pradas, con lo que sus testimonios tienen "más validez".

PRADAS "TIRA BALONES FUERA"

Respecto a la queja presentada por la defensa de Pradas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación con la instrucción que realiza la jueza de Catarroja, ha sostenido que la exconsellera trata de "defenderse a sí misma" y "tirar balones fuera en lugar de asumir su propia responsabilidad".

Por contra, ha defendido que "las propias víctimas han declarado que esta jueza es la persona que les está devolviendo la fe en la justicia", por lo que ha pedido respeto a su trabajo antes de dirimir responsabilidades.

Al margen del proceso judicial, Muñoz ha criticado que Mazón "no ha pedido perdón a las víctimas" a pesar de que él le ha dado la posibilidad de hacerlo en el pleno de Les Corts de este jueves.

Es más, ha lamentado que tenga que ser "una política italiana" -la presidenta del Europarlamento, Roberta Metsola- quien tenga que contactar con Mazón para que "se interese por las víctimas de su territorio", según trasladó esta semana Metsola en su reunión en Bruselas con las asociaciones de afectados.

Y ha reprochado al 'president' que "un miembro del PPCV" como el eurodiputado Esteban González Pons haya sido "el primero que pide perdón del Partido Popular valenciano a 1.600 kilómetros de Valencia":

Por todo ello, el síndic socialista ha insistido en que la situación de Mazón es "insostenible", que debe "renunciar de una vez por todas" y que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no puede seguir aguantándole".

"DEMOLEDOR Y DESOLADOR"

En la misma línea, Baldoví ha considerado "absolutamente demoledor" la declaración del técnico que validó el ES-Alert porque revela "que la alerta se hubiera podido enviar hora y media antes", algo que también resulta "desolador".

"Se hubieran podido salvar víctimas si se hubiera enviado inmediatamente después de estar redactada", ha subrayado, dado que "la mayoría de las víctimas murieron en ese espacio de tiempo, en esa hora y media trágica donde se inundaron la mayoría de pueblos". Por todo ello, para el parlamentario, el "cerco" sobre el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "cada vez es más estrecho".

Mientras, sobre la queja formar elevada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada por la gestión de la dana, en relación con la instrucción de la causa judicial que lleva a cabo la jueza de Catarroja, Baldoví ha denunciado el "intento deliberado de desacreditar" a la profesional, "que está haciendo su trabajo, simplemente su trabajo".

"Está haciendo desfilar a todos los protagonistas de esta tragedia, evidentemente a la consellera que era la responsable, al secretario autonómico de Emergencias que era el responsable, a los técnicos, a los alcaldes", ha repasado, al tiempo que ha advertido del intento de "desacreditar el trabajo que está haciendo la jueza".

Ante esta situación, ha subrayado la necesidad de ser "muy contundente" a la hora de manifestar "respeto absoluto" al trabajo de la jueza, que ha recalcado que ha "invitado" al 'president' de la Generalitat "a que vaya al juzgado a declarar". "Mazón estaba haciendo un vídeo promocional hace apenas unos minutos aquí abajo, a 50 metros, pero no se atreve a contestar la pregunta fatídica de qué estaba haciendo en ese espacio de tiempo en el que se pudo enviar una alarma y no se envió", ha incidido.

Finalmente, tras las reuniones mantenidas en las últimas horas por parte de las asociaciones de víctimas con las presidentas del Parlamento y la Comisión Europea y representantes de los grupos parlamentarios, el síndic de Compromís ha considerado "absolutamente vergonzoso" que hayan "tenido que ir a Bruselas" para ser recibidas por las instituciones europeas mientras el jefe del Consell "no las ha recibido" en la Comunitat Valenciana, pese a haber "tenido ocasión" de hacerlo.

"Hace un par de plenos estuvieron aquí en las puertas de Les Corts y Mazón, de manera vergonzante, entró por la puerta de atrás y no se dignó ni a ir a saludarlas. Me parece vergonzante que en la comisión de investigación se vetara que se pudiera escuchar a las víctimas. Y me parece que lo único que esperan las víctimas ya de Mazón, casi siete meses después, después de haberlas maltratado, insultado y después de permitir que un representante de Vox las llamara interesadas, es que dimita y que vaya a declarar ante la jueza de Catarroja", ha manifestado.