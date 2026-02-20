PSPV, Compromís y Vox exigen la dimisión de Barcala por las VPP y reclaman que se investigue "caiga quien caiga"

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

El PSPV, Compromís y Vox han pedido este viernes la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, por "hacer negocio con la vivienda mientras la gente no puede acceder a un piso" tras el "escándalo" y los "chanchullos" de las VPP. La izquierda también pide explicaciones al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, sobre por qué "siempre que tienen oportunidad de construir vivienda pública se la dan a sus altos cargos", mientras que Vox reclama investigar las presuntas irregularidades "caiga quien caiga".

Así lo han manifestado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios, a raíz de una información publicada por 'elDiario.es' que sostiene que la esposa del primer edil tiene en alquiler una VPO que adquirió en 2006 y en la que nunca ha vivido.

De un lado, el secretario general de Juventudes Socialistas de España y diputado en el Congreso por Valencia, Víctor Camino, ha exigido la dimisión de Luis Barcala y ha denunciado que el modelo del PP en materia de vivienda "siempre el mismo: beneficiar a constructoras, a promotores y también a gente con carnet del PP".

Además, ha replicado al alcalde de Alicante: "Hoy decía que había una campaña sucia contra él y lo sucio es hacer negocio de la vivienda y quedarse con vivienda pública. Y eso es lo que tiene que saber el PP, porque no es un caso aislado. Ocurre con la mujer del alcalde, con familiares y con gente vinculada al PP de Alicante".

Para el dirigente socialista, el "ataque" del que habla Barcala es "contra la ciudadanía de Alicante y contra la decencia de la Comunitat Valenciana, contra los jóvenes que quieren acceder a una vivienda". Todo ello, por parte de un partido, el PP, que es "negligente en las emergencias climáticas, pero también en las emergencias habitacionales", ha sostenido.

Ante esta situación, ha exigido al PP explicar "por qué su modelo expulsa a gente decente de la vivienda y por qué siempre que tienen oportunidad de construir vivienda pública se la dan a sus altos cargos". "Es una vergüenza y tiene que dimitir", ha insistido.

Sin embargo, Víctor Camino ha considerado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "debe también hacer una reflexión" y es "abandonar" el Gobierno valenciano para que la Comunitat Valenciana "pase página" y que la secretaria general del PSPV, Diana Morant, "pueda liderar la higiene, la decencia y, sobre todo, una democracia más limpia".

"SE APROVECHA DE LA VIVIENDA PÚBLICA PARA HACER NEGOCIO"

Mientras, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha asegurado que Barcala debe dimitir "de forma inmediata" tras el "escándalo" de la vivienda protegida de Alicante que, a su juicio, "constata que el modelo del PP se basa en el chanchullo para que familiares, amigos y cargos se queden con todos los pisos que quieran".

"Hoy hemos sabido que la mujer de Barcala alquila un piso de protección oficial, un piso en el que nunca ha vivido. Es una vergüenza. Esta gente se aprovecha de la vivienda pública para hacer negocio", ha denunciado Baldoví, que ha hecho hincapié en que al mismo tiempo "hay 5.000 familias de Alicante en lista de espera, gente que realmente necesita una vivienda de protección pública y todo esto es intolerable".

Para el síndic de Compromís, la vivienda pública "es un derecho, no un negocio". "Hay que blindar las condiciones para acceder, restablecer los controles que esta gente ha eliminado y evitar que todo esto vuelva a pasar", ha argumentado.

VOX CREE QUE BARCALA TIENE RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Mientras, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha sostenido que (lo de la mujer de barcala) es "otra presunta irregularidad más" y ha considerado que Luis Barcala "tendría que retirarse, que dimitir" por las "irregularidades en la adjudicación de la vivienda de protección pública" del complejo Les Naus y también "si se confirman estas nuevas irregularidades que afectan a su entorno familiar" evidentemente "engrosaría los motivos". "Pero consideramos que tiene una responsabilidad política", ha argumentado.

"La calificación moral la dejamos un poco aparte, lo cierto es que las viviendas de protección oficial, en principio, son para habitar", ha remarcado Llanos, que ha garantizado que "toda presunta irregularidad que se cometa va a ser perseguida por Vox". "Somos firmes contra la corrupción", ha resaltado.

Todo ello, un día después de que el pleno de Les Corts aprobara la propuesta de Vox para crear una comisión de investigación sobre las adjudicaciones de vivienda de protección pública tanto en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan y fruto de la polémica por haber sido beneficiarios cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos, así como de "todas aquellas realizadas durante la presente legislatura".

La iniciativa de Vox salió adelante con el apoyo del PP y Compromís y la abstención del PSPV. Los socialistas y la coalición habían presentado sendas propuestas de comisión de investigación sobre la polémica de Les Naus, pero los 'populares' las rechazaron al considerar que los grupos de izquierda quieren "manchar la política" del Consell.

Sobre esta comisión, el síndic de Vox ha avanzado también que el plan de trabajo que presentará su grupo no será "cerrado", sino que estará abierto por si surgen nuevas irregularidades relacionadas con el objeto de la investigación.

"Estamos dispuestos y, además, creemos que es procedente ampliar ese plan de trabajo" en ese caso, ha detallado Llanos, que ha prometido que, si se han cometido irregularidades, "hay que perseguirlas caiga quien caiga" y se deben dirimir "todas las responsabilidades".