PSPV cree que las encuestas revelan un "cambio de ciclo", con los valencianos "cansados de mentiras" y "hartos" de Mazón

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha considerado que las diferentes encuestas electorales publicadas hoy apuntan a "un cambio de ciclo", en el que ha erigido a la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, como "la alternativa". Los valencianos están cansados de tantas mentiras", ha aseverado, al tiempo que ha agregado que están "hartos" del president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Así se ha pronunciado Mascarell a través de unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, tras la publicación de un sondeo realizado por 40dB para la Cadena SER y El País, que señala que siete de cada diez ciudadanos de la Comunitat Valenciana cree que Carlos Mazón debería dimitir como 'president' de la Generalitat, incluidos la mayoría de los votantes del PP encuestados.

También se ha publicado una encuesta de estimación de voto, realizada por Lápiz Estratégico Consulting para los diarios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, por la que el PP perdería seis escaños en la Comunitat Valenciana respecto a las elecciones autonómicas de 2023 al pasar de 40 a 34 escaños, aunque podría gobernar junto a Vox por la mínima (51 diputados de los 99 de Les Corts) porque este partido subiría de 13 a 17, si se celebrarán ahora unos nuevos comicios.

Al respecto, Mascarell ha considerado que las encuestas muestran "una foto fija en un momento dado", pero considera que en los sondeos "queda claro" que hay un "cambio de ciclo" en la Comunitat Valenciana y una "alternativa clara al Partido Popular y a Mazón, que se llama Diana Morant y el Partido Socialista".

Asimismo, ha agregado que las encuestas revelan que "los valencianos están cansados de las mentiras" y "están hartos de Mazón y de este gobierno de derecha y de extrema derecha, que es incapaz de dar soluciones a los verdaderos problemas". "Nunca un gobierno, nunca un presidente había recibido tanto rechazo", ha aseverado el socialista.

En este contexto, ha erigido al PSOE y a Morant como "la alternativa clara" y considera que "el cambio de ciclo es imparable", por lo que ha abogado por "continuar trabajando para hacerlo posible", al tiempo que ha insistido en pedir elecciones anticipadas para que "la gente pueda decidir y votar".