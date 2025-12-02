PSPV cree que Mazón no merece privilegios porque ha sido un 'president' "indigno" e insta a Llorca a "sacarlo de Corts"

El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz. - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha instado al Partido Popular y al nuevo 'president', Juanfran Pérez Llorca, aexigir que el ya exjefe del Consell Carlos Mazón "renuncie al escaño y a todos los privilegios porque ha sido un indigno presidente de la Generalitat". "229 víctimas no se merecen que Mazón ahora tenga una oficina propia con asesores, los mismos que fueron incapaces de sacarlo a rastras del Ventorro".

Así se ha pronunciado el parlamentario socialista después de la activación de la oficina de apoyo al expresidente Carlos Mazón, que está situada en la ciudad de Alicante, según recoge la web de la administración autonómica valenciana.

Se trata de una prerrogativa recogida en el Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat Valenciana --de hecho, otros antiguos dirigentes también han hecho uso de ella--, que contempla que el Consell pondrá a disposición de las personas que han ocupado dicha responsabilidad los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo.

"ES MISERABLE"

Par Muñoz, se trata de "una indignidad". "Es miserable. La credibilidad de Juanfran Pérez será cero si no para los pies a Mazón y habrá arruinado todo su crédito en a penas unas horas, demostrando que era el testaferro de Mazón, puesto ahí para vigilar sus intereses", asevera el síndic socialista.

"A Mazón hay que sacarlo de las Corts y llevarlo al juzgado de Catarroja para que cuente la verdad", insiste Muñoz, que advierte que "sin verdad no puede haber perdón sincero".