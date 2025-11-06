El PSPV cree que Pérez Llorca está "manchado" por ser el "número dos" de Mazón y Compromís, que también es "responsable"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, junto al síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, en una sesión de control en Les Corts - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

El PSPV considera que el síndic del PP en Les Corts y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, quien podría sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, está "manchado" por ser el "número dos" del ahora jefe del Consell en funciones, mientras que Compromís subraya que también es "responsable" de la gestión de la dana del 29 de octubre del pasado año al formar parte del "núcleo duro" del dirigente valenciano.

De este modo lo han manifestado este jueves desde los distintos grupos, un día después de que la magistrada de Catarroja que instruye la causa penal de la dana haya acordado recibir declaración como testigos al núcleo de Carlos Mazón en el área de Presidencia, al propio Pérez Llorca y al dueño de El Ventorro, el restaurante en el que comió el 29 de octubre el actual jefe del Consell en funciones con la periodista Maribel Vilaplana.

Desde el PSPV, José Muñoz ha hecho hincapié en que la "primera comparecencia ante la opinión pública valenciana" de Pérez Llorca "no sea en ese hipotético debate de investidura, sino en una declaración ante la jueza de Catarroja", situación que ha tachado de "ignominia" y de "bochorno". "Ya deja a las claras que es una persona que está absolutamente manchada por la tragedia del 29 de octubre, es una persona que era el número dos de Carlos Mazón. Por tanto, la continuidad es total", ha señalado.

Además, ha incidido en que la "responsabilidad" de la gestión de la dana por parte de la Generalitat "no es exclusiva de Carlos Mazón, es del conjunto del PP", y Pérez Llorca "desde el primer momento estuvo respaldando a Mazón, y lo que es peor, haciendo estrategia para salvar a Mazón de sus responsabilidades políticas y también judiciales". Por ello, ha insistido en reclamar elecciones anticipadas: "La Comunitat Valenciana necesita pasar página, no una solución de continuidad que sea el número 2 de Carlos Mazón".

Así, ha recalcado que el síndic del PP y actual secretario general del PPCV ha sido citado como testigo para declarar ante la jueza "porque el día de la dana estuvo en permanente contacto, no solo con Carlos Mazón, sino con el resto de dirigentes del PP, porque él es uno más de ellos". "No puede ser que el número dos de Carlos Mazón sea el que tenga que renovar la Comunitat Valenciana", ha argumentado.

"UN POCO EXTRAÑO"

Mientras, desde Compromís, Paula Espinosa ha asegurado, sobre Pérez Llorca, que resultaría "un poco extraño que la misma persona que hubiera de haber avisado a Mazón de lo que estaba pasando porque él parecía que no se enteraba de nada ahora sea 'president' de la Generalitat". Además, ha afirmado que los integrantes del "núcleo duro" del 'president' también eran "responsables" el 29 de octubre de 2024 y por eso "la justicia les envía a declarar como testigos".

"Hay un núcleo duro alrededor de Mazón que el día de la dana también eran responsables de alguna manera de decirle: 'Qué estás haciendo, hay una dana, inundaciones por todo el País Valencià. No estás en el lugar donde tenías que estar. Sal del Ventorro y, por favor, vente'. Esa responsabilidad está ahí", ha apostillado.

En otro orden de cosas, ha reclamado que el futuro 'president' de la Generalitat en todo caso "sepa de qué van" los protocolos de emergencias, a diferencia de la exconsellera Salomé Pradas --investigada en la causa de la dana--, que "no sabía que existía un ES-Alert". "¿A qué 'president' van a ponernos, a uno que sabe o a uno que no sabe?", se ha preguntado.

En cualquier caso, ha considerado que el PP "está para dejar de gobernar" y por eso ha insistido en reclamar unas nuevas elecciones para que la gente "decida cuál es el futuro que quiere de ahora en adelante". "En los despachos de Madrid, en los despachos entre Abascal y Feijóo no se pueden solventar las cosas", ha zanjado.

"MÁXIMA COLABORACIÓN"

Y desde el PP, Laura Chulià ha mostrado "respeto al proceso judicial" después de que la jueza de la dana haya llamado a declarar como testigo a Pérez Llorca. "Siempre hemos ofrecido la máxima colaboración con la justicia", ha insistido.

Sobre el hecho de que la magistrada de Catarroja haya enmarcado estas declaraciones en el hecho de que "resulta pertinente" el estudio de las llamadas que pudo efectuar la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, entre otros con Pérez Llorca, la diputada 'popular' ha esgrimido: "Esas llamadas no las hice yo".

Es más, ha indicado que el síndic del PP está citado por unas llamadas "no sé en calidad de qué, porque él no forma parte en ese momento ni ahora mismo del poder ejecutivo y de la gestión de la emergencia". "Entendemos que si la jueza cree oportuno que vaya, pues él irá sin ningún problema a responder las preguntas que le hacen sin ningún tipo de impedimento", ha aseverado.

"UNA PERSONA DE DAR LA CARA"

Además, ha replicado al síndic del PSPV, José Muñoz, por haber afirmado que Pérez Llorca está "manchado" por ser el "número dos" de Mazón, que el secretario general del PPCV es "un alcalde excepcional, y así lo demuestra el cariño y respaldo" que obtiene "en cada nueva cita electoral por sus vecinos" en Finestrat (Alicante).

Y ha reivindicado que es un portavoz parlamentario "de consenso": "Es una persona de dar la cara, de hablar, de responder y, sobre todo, totalmente accesible. Es una persona resolutiva y, como compañero, no tengo ninguna tacha que hacerle. Respeto lo que piensa el señor Muñoz, pero no lo comparto".