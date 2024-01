El PSPV critica que Mazón acuda a Fitur "con unos presupuestos de recortes y sin los deberes hechos"

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha afeado hoy al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y a la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, que acudan a la Feria Internacional del Turismo (Fitur) por primera vez "con unos presupuestos de recortes y sin tener los deberes hechos".

El portavoz socialista de Turismo en Les Corts, Mario Villar, cree que desde el Consell "lo han fiado todo a la improvisación y al turismo de sol y playa", "sin ofrecer nada nuevo", según ha aseverado en un comunicado.

El diputado ha señalado que, tras siete meses de gobierno, añun no se conoce "cuál es la política turística de Mazón lo que evidencia que no es una prioridad para el gobierno valenciano" y ha explicado que "la falta de proyecto y de una política definida sumado al recorte del 20% del presupuesto y la inacción de la consellera por dar contenido a la dirección general de Turismo que lleva vacante más de un mes, es una clara muestra de que al Consell de Mazón y Vox el futuro turístico de nuestra tierra no les importa nada".

Asimismo, Villar ha propuesto cinco grandes ejes para "revertir la falta de política turística del Consell" y ha pedido "aprovechar los fondos europeos, fomentar la formación y la sostenibilidad, así como las ayudas a la transformación digital y potenciar el producto cultural"