El PSPV dedica el 8M a las "heroínas" que fueron y son imprescindibles para combatir la crisis

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas valencianos reivindican este 8 de Marzo a las "heroínas" que fueron, son y serán imprescindibles para combatir la emergencia sanitaria y la salida de la crisis, con el objetivo de alzar todavía más la voz de las mujeres aunque este año no haya manifestaciones masivas.

Bajo el lema 'Imprescindibles', esta campaña se inspira en las superheroínas de los cómics y está dedicada a todas las trabajadoras "en primera línea de batalla", con varios carteles protagonizados por las sanitarias, las que atienden los comercios esenciales o las que se encargan de los cuidados.

Se trata de un homenaje a las que "en los momentos más duros de la pandemia estuvieron al pie del cañón" y a las que "serán imprescindibles en la solución post-COVID", han proclamado en la presentación la responsable de Igualdad del PSPV, Rosa Peris, y la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, junto a la joven ilustradora Violeta Herranz encargada de las imágenes.

El punto de partida de la campaña es que el virus y sus consecuencias han afectado de forma diferente a las mujeres y a los hombres, agravando en algunos casos las desigualdades. Esto queda patente en que "ellas han tenido una incidencia más alta que los hombres porque han estado en primera línea", ha resaltado la portavoz municipal.

Como retos, el PSPV reivindica la igualdad en los cuidados, donde "queda mucho trabajo por hacer", y combatir la brecha laboral porque las mujeres suelen desempeñar "un trabajo invisible que no está tan inspeccionado como el de los hombres ni tan homologado en las medidas sanitarias".

Pero esta crisis también ha agravado problemas que las feministas llevan décadas combatiendo, como la violencia machista, que aumentó durante el confinamiento porque "millones de mujeres en el mundo se vieron obligadas a convivir las 24 horas del día con sus maltratadores".

Lo que estamos viviendo también ha tenido consecuencias en la conciliación, dado que muchas mujeres se apoyan en sus familiares para el cuidado de los hijos y se han visto obligadas a compaginar el teletrabajo "sin contar con un colchón familiar". "Todo esto son realidades que tenemos que combatir", ha reivindicado la vicealcaldesa, "éramos verdaderamente imprescindibles".

En definitiva, las socialistas quieren demostrar que el Día de la Mujer está más vivo y es más necesario que nunca a pesar de que "este año no podamos estar en la calle" porque hay que cumplir las restricciones. "Pero eso no significa que no alcemos todavía más la voz y seamos todo lo imaginativas que podamos", ha remarcado la secretaria de Igualdad.

La meta, a partir de ahí, es poner encima de la mesa las "enormes" reivindicaciones que siguen vigentes y la importancia de la lucha feminista por la igualdad, llamando a que "no pase como en anteriores crisis cuando siempre se han ido por la ventana muchos derechos conquistados por las mujeres".

COMPARTE A TU HEROÍNA

Al mismo tiempo, la campaña invita a compartir en redes sociales a las "mujeres imprescindibles" de cada persona, demostrando que no todas las superheroínas llevan capa ni están en las páginas de un cómic. También es un gesto a este universo artístico con gran presencia en València, dentro de la intención del Ayuntamiento de crear el primer centro público de España dedicado al cómic en el barrio de El Carme.

La creadora, de 26 años, ha dibujado una serie de imágenes de las que se han desvelado solo las dos primeras, dedicadas a las sanitarias y a las trabajadoras de comercios esenciales, todas con un estilo característico inspirado en las portadas de los cómics para plasmar "unas heroínas muy reales". "Las superheroínas no solo están en la ficción, también en la vida real, y son imprescindibles para todos", ha declarado esta artista.