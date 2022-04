PSPV defiende la "gran labor" de Colomer, Compromís critica que "tire por tierra" el turismo y UP pide huir del "ruido"

VALÈNCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La insinuación del secretario autonómico de Turisme Francesc Colomer de que podría plantearse dimitir si se aprueba la tasa turística ha generado diferentes reacciones entre los grupos que sustentan al Botànic: para el PSPV, son "declaraciones que se quedan ahí" que no empañan la "gran labor" que ejerce; Compromís le ha criticado por "tirar por tierra el valor" del turismo en la Comunitat Valenciana y Unides Podem ha pedido "tener un debate basado en los argumentos y no en el ruido".

Así se han pronunciado el portavoz de Hacienda del PSPV en Les Corts, Jose Muñoz; la síndica de Compromís, Papi Robles, y el diputado de Unides Podem Ferran Martínez, representantes de los tres grupos que firman la propuesta de la tasa turística.

Muñoz ha preferido "no comentar escenarios que no se han producido" y ha valorado la "magnífica labor" de Colomer al frente de Turisme, al tiempo que ha destacado el trabajo del grupo parlamentario del PSPV de alcanzar acuerdos con sus socios en una "situación tan compleja". "Conciliar políticas para fomentar y dinamizar la economía es el ADN del Botànic que ha funcionado estos años y seguirá funcionando", ha asegurado.

Preguntada si echaría de menos a Colomer si dimitiera, Robles ha aseverado que "no echará de menos a un secretario autonómico que tire por tierra el valor del turismo" de la Comunitat Valenciana. "Colomer dice que Roma puede tener tasa turística y en cambio que si la pusiéramos en Valencia o el País Valenciano estaríamos poniendo en riesgo el turismo. Yo confío mucho en nuestra naturaleza", ha remarcado, y ha aseverado: "Cuando escucho afirmaciones así por parte del secretario autonómico de Turisme me preocupo".

Martínez, por su parte, ha criticado que "cuando uno se plantea estas cuestiones, o dimite o no dimite, pero no viene a decir que es un escenario que contempla". Así, le ha instado a "dedicarse a resolver" la situación del personal de Turisme, que está "en pie de guerra" y ha pedido "un debate basado en argumentos y no en jugadas de efecto", al tiempo que le ha instado a "no exacerbar los ánimos".